新北家防中心攜手東吳社工系 培育「畢業即能投入第一線」人才

新北家防中心與東吳大學社工系及基督教勵友中心簽署產學合作，產官學培育「就業即戰力」。（記者翁聿煌攝）

新北市積極培育社會工作人才，家庭暴力暨性侵害防治中心與東吳大學社會工作學系於元月簽署合作協議，啟動全國首創的「社工人才產學合作：就業轉銜職前Capstone課程」，以產官學合作模式，為保護性工作打造更完整的職前銜接機制。

新北社會局表示，家防中心主動攜手學界與基督教勵友中心實務單位，透過制度化的職前課程，建立「畢業即能投入第一線」的人才管道，穩定補充社會安全網關鍵戰力。

家防中心主任許芝綺表示，這次Capstone課程以大四準畢業生為對象，量身規劃為期3天的密集課程，內容從實務出發，涵蓋青少年社會工作、保護性工作樣態、兒少調查實務、創傷知情處遇、危機與危險辨識，以及被害人為中心的服務模式等，並透過案例解析、小組討論與實務分享，協助學生在進入職場前，掌握第一線工作的實際樣貌與專業挑戰。

許芝綺指出，透過Capstone課程，讓學生在投入職場前，即能有系統地理解家防中心的運作與服務流程，降低初任社工面臨的心理衝擊與適應壓力，協助社工新血穩定銜接職場。

東吳大學社會工作學系主任廖美蓮表示，Capstone是「總整」的概念，與社會局合作的Capstone課程計畫，將是一場「職前預演」，讓學生在校內學習的最後階段，直接與第一線實務工作者對話，深化4年所學，提前建立專業認同與心理準備。

