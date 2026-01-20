鼓勵「學習走出課本」 新北「新育─幸福學校」10校通過認證

新北市教育局自2024年起推動「新育─幸福學校」認證試辦計畫，今（20）日舉辦「新育幸福學校認證」授證儀式。（新北市教育局提供）

新北市教育局自2024年起推動「新育─幸福學校」認證試辦計畫，鼓勵教師在傳統「德、智、體、群、美」五育基礎上納入強調「做中學」的「新六育」，今（20）日舉辦「新育幸福學校認證」授證儀式。教育局長張明文指出歷經一年的審查與輔導，參與的10所學校全數通過認證，其中7校獲最高等第「三星」、3校獲「二星」，展現新北校園以學生為核心、兼顧科技應用與人文關懷的教育實踐成果。

教育局介紹，「新育─幸福學校」認證試辦計畫核心精神在於讓學習走出課本，將智慧創客、AI工具等融入課堂，引導學生從實作學習的歷程中培養思考力、實作力與行動力，也鼓勵教師在教學創新與專業成長中持續精進。

榮獲三星認證學校的自強國小校長暨新北市中小學校長協會理事長張明賢說，這是促進學校自我精進的動力，透過制度化的指引與同儕交流，協助學校看見自身優勢，也為未來課程發展與校務經營找到更清楚的方向。

教育局補充，市府會持續以「新育．幸福學校─以學生為中心 為幸福而教」為目標，邀請更多學校加入。

