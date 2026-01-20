1/23竹北現場徵才 研發工程師薪資上看100K

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署本週五（23日）下午1點30分至4點，將在新竹縣竹北市中興里集會所2樓辦理現場徵才活動。示意圖。（竹北就業中心提供）

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署本週五（23日）下午1點30分至4點，將在新竹縣竹北市中興里集會所2樓辦理現場徵才活動，共27家廠商提供1490個職缺，其中，台灣矽科宏晟招募研發工程師職缺，薪資上看100K；欣興電子釋出智慧製造系統開發工程師及IIS系統網路工程師，均上看80K。

竹北就業中心主任陳玉秋表示，為協助待業與轉職民眾在農曆年前找個好工作，及年後轉職搶先佈局，本週特別規劃這場徵才活動，邀請科技業、製造業、零售業、餐飲服務業等共27家廠商設攤，包括欣興電子、啟碁科技、景碩科技、矽格、鴻佰科技、白金科技、台燿科技、漢來美食、老井竹北餐飲等企業共襄盛舉。

除了上述企業祭出高薪搶工程師，不少企業招募主管及儲備幹部人才。旗下經營多元品牌的漢來美食也開出主任、領班等管理職缺，歡迎具備相關經驗、期望職涯進階者踴躍應徵。此外，這次也有不限經驗、可培訓等多元職缺選擇，不論是追求高薪的技術專業人才，或是社會新鮮人與二度就業民眾，都有機會找到理想工作。

陳玉秋進一步指出，年後向來是求職與轉職旺季，建議求職者事先準備好履歷，鎖定有興趣的職缺，把握現場面試機會。活動現場也提供一對一職涯諮詢與履歷健檢服務，協助民眾強化職場競爭力、精準展現個人優勢。想了解更多廠商和職缺資訊，可先至活動網站查詢。

此外，勞動部在今年1月1日修正「青年職得好評計畫」規定，除協助長期待業的青年，更擴大適用到待業期間有從事部分工時工作的青年，只要至台灣就業通網站加入會員及登錄履歷資料、完成線上職涯測評，備妥申請書、國民身分證、畢（肄）業證書等文件，至桃竹苗分署各就業中心提出申請，中心將安排專業職涯諮詢師提供一對一的深度就業諮詢，並結合職涯測評工具，協助青年精準媒合工作機會。青年只要在完成諮詢後的3個月內尋職成功，並連續受僱滿3個月以上，就可以獲得3萬元尋職獎勵金。

1月23日星期五「2026年新竹地區現場徵才活動」，邀集27家知名廠商，提供1490個各式職缺。示意圖。（竹北就業中心提供）

