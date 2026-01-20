對比圖曝！ 連斑點位置都一樣 NET「石虎衣」涉侵權已全數下架

NET「電繡石虎」（左）涉嫌抄襲石虎抱抱創作，對比圖曝連斑點位置都一樣。（合成圖）

連鎖服飾品牌NET近期推出「電繡石虎」系列服飾，卻被抓包與「石虎抱抱」所繪角色「栗歐」高度相似，「石虎抱抱」出面表示，沒有對NET授權；對此，NET總公司坦承疏失，目前相關商品已全面下架。

綜合媒體報導，「石虎抱抱」作者19日在臉書表示，有粉絲興奮地跟他們說石虎栗歐的圖出現在NET的衣服上，問題是他們沒有對NET授權，直言「貴公司是不是該跟我們聯繫一下？」

「石虎抱抱」透露早在多年前就有上架該款石虎栗歐貼圖，2014年開始就已經以這個形象發文了，原始檔案都還在。

網友將「石虎抱抱」與NET「電繡石虎」作對比發現，兩隻石虎的姿勢、表情、斑點的位置完全一樣，怒批「連換個斑點位置都懶」、「根本是同一張圖」、「這根本是盜圖 」、「也不應該說是抄，看起來是直接拿去用」。

對於外界質疑，NET總公司回應，坦言在設計與審核流程上確實出現疏忽，未能妥善確認圖像授權問題。目前相關商品已全數下架，並已向「石虎抱抱」原作者致歉，同時也正與對方討論後續是否有正式授權合作的可能。

