台東場推鳳梨釋迦清潔機 效率提升逾3倍

鳳梨釋迦果實由人工放入機械即可自動完成清潔及風乾作業 。（台東場提供）

過去若要清除鳳梨釋迦外部的介殼蟲或灰塵等，都要高度倚賴人工，農業部台東農改場研發鳳梨釋迦果實清潔機，並於去年起開始在集貨場使用，大幅減少7成人力，處理果實效率提升3倍以上。

鳳梨釋迦為我國主要外銷水果品項之一，過去都是靠人工清除釋迦外部可能有的介殼蟲，耗時又費力，台東場過去曾研發果實清潔機，但清除效果不穩定，台東場表示，新設計的二代鳳梨釋迦果實清潔機使用彈性夾爪，可穩定夾取不同大小與形狀的果實，透過齒輪傳動機構，使果實於輸送過程中持續旋轉，確保各部位均可完整清潔。果實於機械中依序經過高壓清水沖洗、次氯酸水淋洗及高壓氣吹等多道處理程序，可同步達成除蟲、清潔、殺菌及吹乾等功能，處理完成後即可直接套袋包裝，相較於人工作業，更具有清潔優勢。

台東場副研究員黃政龍進一步說明，在實際作業效能方面，該清潔機械每小時可處理超過1200個果實，粉介殼蟲清除率可達100%，以出口常見規格20呎貨櫃約1千箱、9千個果實的作業量估算，若用該機械處理，只需3名作業人員、7.5小時即可完成清潔處理；相較傳統人工作業需10人同時作業7.5小時，整體效率提升約3.3倍，可大幅降低人力需求與作業成本。

黃政龍表示，第二代機體小型化、穩定性佳，作業空間需求較低，方便裝設在集貨場，去年起已在鳳梨釋迦集貨場陸續裝設，提升整體產業作業效率。

