去年1月到10月交通死亡人數降低 但台中、台南不減反增

交通部今天（20日）公布去年1月到10月的道路安全統計，整體死亡人數為2338人，是歷年最低，但台中市行人死亡數和台南市整體死亡數都較去年同期增加不少。

交通部次長陳彥伯表示，去年1月到10月道路交通事故整體死亡人數是自2019年以來同期最低，行人死亡人數也是2008年以來歷史最低。依據交通部統計。

去年1月到10月死亡人數為2338人，較前年同期減少96人、減少3.9%；比2023年同期減少177人，減少7.0%，呈現持續下降趨勢。另各項重要指標與2023年同期相比，酒駕防制成效最為顯著，減少90人、減少41.5%，是各項數據降幅最大者。

其餘包括機車減少169人、減少10.6%；高齡者減少31人、減少3.0%；兒少減少14人、減少20.9%；以及行人減少9人、減少3.0%，都呈現下降情形。

另在縣市部分，去年1月到10月30日整體死亡人數，台南市較前年同期增加25人最多；行人部分，與前年同期比較，以台中市行人死亡增加9人最多。去年1月到10月整體每十萬人死亡以屏東縣、雲林縣、嘉義縣較多，行人每十萬人死亡以嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣為前四高。

