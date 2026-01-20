籲北市強化緊急訊息發布！ 林杏兒：瓦斯外洩、火災、停電應納入發送考量

據了解，1月18日有不少反映在士林區部分地段聞到瓦斯，影響範圍包含福德里美德街、後港里承德路、福林里中山北路等處。北市產發局說明，經確認該異味為陽明山瓦斯公司社子基地臭氣機器故障有外洩情形，實際瓦斯沒有任何洩漏。（議員林杏兒提供）

台北市災防告警細胞廣播訊息系統，主要是提供颱風、豪雨、土石流、地震等各項緊急防災的災害訊息，不過像是發生疑似瓦斯外洩、火災、停電等事件，民眾也會因為聞到異味、看到濃煙而感到恐慌。北市議員林杏兒呼籲，市府要強化訊息廣播即時發布系統、方式，讓跨局處面對突發狀況，可以透過發送訊息，立即告知民眾最新狀況。

北市資訊局回應，水電、瓦斯資訊現已透過即時發布系統如LINE官方帳號通知，根據不同事件的緊急程度與性質，協助各單位選擇最適當的推送方式，確保各種訊息推送的使用情境最佳化。

據了解，1月18日有不少反映在士林區部分地段聞到瓦斯，影響範圍包含福德里美德街、後港里承德路、福林里中山北路等處。北市產發局說明，經確認該異味為陽明山瓦斯公司社子基地臭氣機器故障有外洩情形，實際瓦斯沒有任何洩漏。

議員林杏兒指出，當天不少民眾都深感恐慌，還有人在群組公告「不要開瓦斯」，不過事發地區周邊居民未接獲任何官方訊息。她認為，台北市目前的災防告警細胞廣播訊息系統，主要皆針對重大防災訊息，不過面對停電、火災、瓦斯較無立即危害性的突發事件，也應納入發送考量，給予官方正確性訊息傳達，讓周邊的民眾能在第一時間了解身邊發生的事件，維護自身生命財產的安全。

北市資訊局指出，面對1219隨機傷人案，希望提升城市公共安全應變能力，市長蔣萬安已在去年12月24日宣示，擴大細胞簡訊適用範圍，除既有的地震、火災等天然災害外，將「重大治安事件」，如隨機襲擊、挾持人犯、劫持交通工具、重大縱火、丟擲或施放危險物品等情境納入，消防局已函送國家災害防救科技中心備查。

資訊局表示，現行有關水電、瓦斯供應情況，均有透過訊息廣播即時發布系統通知市民，如LINE官方帳號訂閱通知，若各局處需要以細胞簡訊發送，資訊局可提供技術協助，如行政區、里界範圍評估等，根據不同事件的緊急程度與性質，協助各單位選擇最適當的推送方式，確保各種訊息推送的使用情境最佳化，至於發送內容仍需由各局處討論決定。

