挑戰老歌新唱 竹縣「老派Vibe」金曲賽開始受理徵件

挑戰老歌新唱，新竹縣號召年輕人一起來老歌新唱，報名「老派Vibe」金曲賽。（取自竹縣府官網）

當代倡導的聯合國SDGs永續發展觀念也能延伸到老歌！新竹縣政府教育局為了迎接今年的青年節，就用前述精神，將舉行「老派Vibe~跨世代金曲翻玩祭」音樂賽事，且自即日起受理報名，總獎金共10萬元，號召全國青年發揮創意，重新編曲演繹1970年到2000年間的經典流行樂曲，讓老歌可以永續發展。而決賽將在3月21日在遠東百貨竹北店登場，歡迎老歌或年輕創作者的舊雨新知們都來欣賞。

縣府教育局長蔡淑貞說，這次老歌新生的音樂賽事，評審團邀請到金曲獎王牌製作人陳建騏、柯智豪，以及實力派歌手李芷婷、解偉苓出任。他們將以專業視角，針對演唱技巧、情感詮釋以及創意改編進行評選。決賽當日則將邀請千禧世代音樂創作者李浩瑋擔任表演嘉賓，跟參賽者做跨世代的音樂交流。

請繼續往下閱讀...

所以這次「老派Vibe」金曲賽，以「老歌新唱 × 青年創意 × 永續行動」為核心概念舉辦，邀請Z世代的視角重新詮釋父母輩的經典歌曲，且從中一展自己的音樂才華，證明永續不只是口號，而是當代新的生活態度。

除了參賽者有獎金拿，觀賽聽眾在活動當天現場打卡按讚就有機會抽獎，把AirPods Pro 3、Marshall復古藍牙音響以及7-11數位商品禮券等好康帶回家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法