國民黨團批教育部惡修學校教師解聘辦法 喊話懸崖勒馬

教育部今年1月12日修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》及《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》，並於14日正式上路，修法重點在於刪除匿名檢舉、新增輔佐人參與制度與程序保障。立法院國民黨團今日邀集全國教師工會聯合總會共同召開記者會，呼籲教育部懸崖勒馬，修法後更突顯教育官僚失職，造成教育現場失能，最後造成師生關係和校園環境嚴重失序。

國民黨團書記長羅智強表示，教育部的修法讓教師團體直呼不可思議，相關修法的過程相當粗糙，修法前沒與老師們溝通，修法後還硬拗不認錯。教育部修法就是在修理老師，製造第一線教育人員負擔。不然就是教育信用很差，作法很糟糕，未與教師們溝通，無法讓教師們接受，平添擔憂。

羅智強指出，簡單來說，教育部修法後濫訴問題根本沒有解決，被投訴的老師除了被調查，還多一道審查會議，濫訴依舊是校園常態，更增加老師的負擔及行政程序。而疊床架屋的行政程序，包括聘請調查會議的委員，還需要額外的費用支出。除了小案大辦，實際教育現場上遇到爭議事件，可能都會以高強度調查程序處理，失去原本可以協調、溝通後輔導解決的機會，讓老師喪失被期待的功能。

此外，更多對老師的調查，增加行政與法律壓力，有些老師因不勝其煩、不勝其擾，害怕被調查或處罰，會出現退縮現象，導致「防禦性教學」，不敢提出新的教學方式，也不敢輔導學生，深怕多做多錯，恐遭調查甚至吃上官司。羅智強直言，最後的結果造成學校、老師、學生（家長）三輸局面。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，在教育現場的真實情節，不論是小案大辦，還是教師遭到濫訴，均造成老師的教學遭調查壓力實質影響，導致親師信任關係全面崩壞；老師不敢教、不敢管、不敢碰學生，教育現場人人自保，教師大量出走，過去尊師重道文化已不復存在，孩子們的受教權在沉默中被犧牲。

林沛祥提到，去年10月就向教育部提出質詢指出，在大量行政、人力、時間投下高達八成案件，幾乎都不成立，最後走到解聘僅6％。更令人無法接受的是，對於最後證明清白的教師，修法後完全沒有補償機制，教師在遭停聘調查期間的身心受創、教學中斷，僅一句「恢復聘任」帶過，當作什麼事都沒有發生。讓老師們在校園裡無法專心教書，時刻擔心遭到投訴、被誤解，難道教育部都看不見？還是選擇視而不見？

因此，國民黨團提出三項嚴正要求：一、教育部立即全面檢討《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》中，校事會議與4人受理審議小組的制度缺失。二、教育部必須持續與教師團體實質溝通，並朝「保障教師權益、減輕行政負擔」方向修法，並在下會期提出。三、對惡意檢舉、停聘數月，最後恢復聘任教師，除了補發本薪外，加給部分也應一併補發。

