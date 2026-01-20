台東全民運動館下月完工 年底委外營運

台東縣全民運動館下月將完工，議員今考察工地。（記者黃明堂翻攝）

台東縣政府推動「台東縣全民運動館及青少年福利服務中心興建工程」，議長吳秀華今與議員考察工地，縣長饒慶鈴指出，全運館目前進行室內裝修及景觀設備工程，工程進度約93%，預計2月完工，暑假期間先作為2026台東博覽會場館，之後交由得標廠商室內裝修，可望年底營運。

饒慶鈴說明，全運館以「全民運動」與「青少年福利服務」兩大核心需求出發，總經費1億5550萬元，為地上3層建築複合機能的場館，除了建立縣有室內運動空間，補足舊站特區運動機能，並規劃符合不同年齡層使用需求的全齡場域，讓民眾不分年齡、不同興趣愛好，都能有安全舒適的室內空間、提升健康生活。

縣府交通及養護工程處指出，全民運動館與青少年福利服務中心結合於同一棟建築內，1、2樓規劃為運動空間，提供縣民日常運動使用；3樓則規劃為青少年可彈性運用的多功能空間，包含練團室、戶外戲院等設施，讓青少年能有更多元的交流與創作場域。

在景觀規劃方面，保留現有大樹並調整景觀配置，打造更舒適友善的公共開放空間。全棟建物以攀岩牆貫穿三層建築，並設置多方向入口，強化與舊站特區周邊生活圈的連結，特別在居住區較密集處形成友善開放的動線，達到「城市縫合」效果，歡迎民眾走進園區一起運動。

交通處表示，台東縣全民運動館及青少年福利服務中心完工後，將成為舊站特區重要的公共服務據點，兼具運動、休閒、青少年交流與社區共享功能。

