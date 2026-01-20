熟廚餘處理設施擬設台中港 海線議員批犧牲當地、成就市中心

廚餘今年底全面禁養豬，中市府推多元處理方法。（市府提供）

台中市推「安心無餘」計畫，規劃在台中港特定區水資源回收中心污水處理廠用地建置熟廚餘的處理設施，此一規劃引起多位海線議員的反彈，議員施志昌、楊典忠都表示抗議，強調這完全是「犧牲海線、成就市中心」的錯誤決策。

台中市推「安心廚餘計畫」，評估台中港特定區水資源回收中心污水處理廠用地，處理能量一日約100公噸，用地面積約需一公頃，建置經費2億6727.2萬，預計今年8月底完工營運。

消息一出，引發海線議員反彈，施志昌表示，市府把地點設在台中港，首先運送效率極差。台中多數廚餘產自人口密集的市中心，市府卻捨近求遠，讓清運車跨區奔波數十公里載往海線。長途運輸不僅增加交通壓力，更造成無謂的碳排放與惡臭滲漏風險，完全悖離「低碳城市」的初衷。

施志昌強調，此外，環境正義嚴重失衡。海線已有電廠與重工業負荷，如今連廚餘設施也往這塞，難道海線是台中的後花園、垃圾場嗎？將污染風險集中於單一區域，對當地居民極度不公，更缺乏災難應變的韌性。

施志昌要求，要求市府應落實「分散設置、就地處理」。應平均於台中山海屯市區設置廚餘處理設施，共同分擔環保責任，絕不容許海線淪為全台中的墊背。

另一位海線議員楊典忠也不滿的表示，既規劃文山、神岡及龍井，最後卻以有污廢水為由決定在海線，但台中市有很多地方也有污廢水處理場，像水湳、福田都有，為何不設立在該處，卻獨選海線，而且集中於海線，令人無法信服。

