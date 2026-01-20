為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    淡水犬隻遭捕獸夾夾斷右腳 台北湖田國小跨市認養成最佳生命教育

    2026/01/20 13:22 記者黃子暘／新北報導
    淡水動物之家去年12月獲報救援一隻右前腳遭捕獸夾夾斷、嚴重受傷的犬隻，經截肢救治後，被台北市湖田實驗小學認養為校犬。（新北市動保處提供）

    透過學校與動物之家合作，可以給予孩子最好的生命教育。新北市動物保護防疫處長楊淑方指出，淡水動物之家去年12月獲報救援一隻右前腳遭捕獸夾夾斷、嚴重受傷的犬隻，經截肢救治後，在台北市湖田實驗小學家長會長林育民媒合校貓校犬計畫，該犬被湖田國小認養為校犬「安生」，另外湖田國小也認養了一隻親人虎斑貓「貓老大」作為校貓，在校園作為學子最好的生命教育與心靈療癒夥伴。

    動保處指出，這隻狗狗在去年12月中被民眾通報求援，經獸醫師黃仲煜檢查後確認，牠的右前腳被捕獸鋏夾斷，須進行截肢手術，所幸經手術後恢復健康，動物之家為牠找主人時，適逢湖田國小推動校貓校犬計畫，林育民媒合校方與這隻極具生命教育意義狗狗，校長高志遠則率領學輔處主任及教師團隊前往淡水探視，決定認養該犬隻與淡水動物之家收容的一隻虎斑貓，讓校貓校犬一起陪伴孩子。

    動保處表示，今（20）日動保處、台灣動物保護行政監督聯盟前往湖田國小致贈犬貓「嫁妝」，並進行動物保護理念宣導，盼藉由犬貓日常陪伴，培養學生責任感、同理心與關懷生命的態度。

    動保處補充，新北市長期積極推動流浪犬貓認養，並主動媒合各縣市學校參與校園犬貓計畫，目前共計推廣76隻校犬貓，也會協助動物完成絕育、寵物登記、施打基礎疫苗與狂犬病疫苗、基本健康檢查與醫療評估，認養後亦提供諮詢與飼養指導，還會贈送認養大禮包。

    淡水動物之家去年12月獲報救援一隻右前腳遭捕獸夾夾斷、嚴重受傷的犬隻，經截肢救治後，被台北市湖田實驗小學認養為校犬。（新北市動保處提供）

