    竹縣新推「縣民AI管家」、「智慧守護之眼」 加入打詐

    2026/01/20 13:19 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣府數位發展處長劉奕帆說，該處建置中的「縣民AI管家」、「智慧守護之眼」也將加入打詐機制。（記者黃美珠攝）

    新竹縣警局計畫啟動打詐創新作為，縣府今年新創的數位發展處，處長劉奕帆也說，他們也會在事前預防部分，未來藉著推出「縣民AI管家」的機制，提供AI訊息檢測功能。當民眾收到疑似詐騙的簡訊或訊息時，可交由AI系統進行分析，系統將提供該訊息的「判斷信度」作為參考指標，幫鄉親在第一時間過濾資訊，若仍有疑慮，就可再撥打165反詐騙專線確認，形成雙重驗證機制。

    他還說，數發處預計於今年上半年打造「智慧守護之眼」計畫，鎖定ATM周邊的異常行徑做即時預警，轉由警方等相關單位做即時處置。這套系統會導入AI、即時預警以及邊緣運算技術，讓系統具備即時辨識可疑行為和詐欺車手的能力。有別於過往事發後才透過調閱監視器追蹤、緝捕，這套系統能在風險出現的第一時間主動提醒、即時攔阻；至於民眾關心的隱私問題，相關數據則將嚴格落實去識別化，以保障個資安全。

    此外，這套「智慧守護之眼」的系統範圍也計畫延伸到ATM的周邊場域，能自動偵測ATM周邊的可疑行為，一旦判斷異常，就會主動發送警示資訊給權責單位，以便即時派員處置，力求在財損發生前搶先阻斷。

    他也說，如果不幸詐欺案發生了，在案發後的追蹤整合上，考量警方既有系統具備車牌辨識等追查機制，該處將進一步進行事前預防與事後追蹤的整合。雖然取款車手人數眾多，但負責監控的「車手頭」及犯案交通工具通常具有關聯性，透過系統串聯分析，將有助於鎖定犯罪網絡，提升查緝效能。

    新竹縣府數位發展處長劉奕帆（面對鏡頭右2）跟縣長楊文科（左）說明，該處將推出的「縣民AI管家」、「智慧守護之眼」可以如何幫忙打詐。（記者黃美珠攝）

