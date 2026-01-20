花蓮玉里高寮大橋中斷3年 拚農曆年前通車

跨越秀姑巒溪的高寮大橋工程進度九成，預計下個月通車。（花蓮縣府建設處提供）

2022年9月18日池上地震造成花蓮縣玉里鎮高寮、崙天及玉長3座大橋被震毀，仍在重建中，原橋兩端居民只能靠臨時鋼便橋通行，其中高寮大橋重建進度最快，目前工程進度達9成、進入收尾階段；花蓮縣政府建設處表示，高寮大橋拚下個月農曆年前通車，至於崙天、玉長大橋也在趕工中，盼今年7、8月通車。

聽到高寮大橋下個月可望恢復通行，當地居民說，3年多以來都只能走溪底便道，而且每次颱風就會預警封路、便道被沖走，去年7月、9月兩次大颱風過境，造成便橋中斷「有4個月的時間便道不能走」，只能繞玉里大橋或縣道193的瑞穗大橋，新橋通車對地方是好消息，終於不用再擔心了。

縣府建設處表示，高寮、崙天、玉長大橋在2024年2月份陸續動工，由於花蓮颱風豪雨多，汛期溪水暴漲造成工程進度受到影響，目前進度最快是玉里高寮大橋，採用鋼構箱型梁設計施工速度較快，目前已完成所有下部構造及上部構造的鋼箱梁吊放及橋面板、伸縮縫、防震拉桿等工項，工程進度已經超過90%，施工廠商目前積極加緊趕工，將力拼今年農曆春節前開放通車。

至於富里鄉崙天大橋、玉里鎮玉長大橋為了克服颱風豪雨影響工期，縣府也多次召開會議要求施工團隊提出改善方案，預計今年內7、8月間會陸續完工通車，兩座橋為併案發包重建工程，2座橋梁截至目前施工進度也近70%。

其中玉長大橋在本月13日施作第1支預力梁的吊梁作業，16日完成第一批次40支預力梁的吊放施工；第二批次32支預力梁吊放作業則預定於今年4月到5月間進行，北側引道0K+405〜0K+428基礎施工、南側引道擋土牆施工都在進行中。

玉長大橋進行吊梁作業。（花蓮縣府建設處提供）

高寮大橋縣府辦理會勘。（花蓮縣府建設處提供）

