琉球國中代理教師過勞猝死、監院糾正屏縣府 代理教師工會：沈痛肯定

監察院今（20）日通過調查報告，就屏東縣琉球國中莊姓代理教師過勞猝死一案，糾正屏東縣政府、琉球國中及勞動部勞工保險局。全國代理暨代課教師產業工會發聲明表示「沈痛肯定」，理事長黃湘仙表示，這份遲來的正義證實了教育現場長期存在的結構性剝削，工會除對逝者致哀，更要嚴厲譴責校方事後對吹哨者進行的職場霸凌，並提出3大訴求，呼籲終結教育現場的血汗輪迴。

黃湘仙表示，監察院調查指出，莊老師生前身兼導師、行政、社團等多職，單月加班時數破80小時，甚至在未經同意下被「私相授受」指派跨校兼課。但代理教師不是免洗筷，教育熱忱不該是過勞的遮羞布，這種將代理教師視為「廉價與無限責任勞動力」的剝削心態，在教育現場比比皆是。

工會亦指出，這種「將代理教師當作萬能工具人」的現象是常態，由於代理教師是一年一聘的「非典型僱用」，缺乏工作權保障，面對校長或行政端不合理的工作指派（例如超額兼課、不合理的出勤要求），往往為了保住明年的飯碗而不敢拒絕，只能默默吞忍，正是權力不對等結構下的極端惡果。

黃湘仙表示，監院調查報告揭露，蘇姓校長在案發後不僅未反省，反而利用職權，針對出庭作證、說出真話的同仁（阿邦老師）進行秋後算帳與職場霸凌，是教育界最大諷刺與恥辱，工會要求屏東縣政府，不應僅止於行政懲處，應立即啟動不適任校長退場機制，莫讓「土皇帝」繼續在教育界作威作福。

此外，黃湘仙表示，勞保局作為勞工職災認定的守門員，僅憑校方片面且殘缺的資料即拒絕給付，迫使家屬必須透過漫長的行政訴訟才能討回公道，呼籲勞動部應通盤檢討教育人員過勞死之認定標準，正視教師工作樣態（包含隱形工時、情緒勞動）的特殊性，勿讓僵化的官僚體制成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

工會訴求應究責到底，屏東縣教育處應對蘇姓校長進行最嚴厲之議處，並公開向家屬及遭霸凌之教師道歉；其次是落實「吹哨者保護」，針對勇於作證的阿邦老師及其他同仁，縣府應主動提供法律與行政保護，確保其工作權益不受任何形式的報復；並明訂代理教師工時規範，教育部應通令全國，將代理教師之工作內容與工時上限明確載入聘約，嚴禁未經協商之跨校指派與無償加班。

