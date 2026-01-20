早餐店老闆身體不適沒營業 鐵捲門貼滿「應援留言」暖哭萬人

一間位於台北中山區的老字號早餐店，老闆近期因身體不適而張貼暫停營業公告，結果被大批熟客貼上寫著許多溫緩應援的紙條，感人畫面引發各界熱議。（圖擷取自臉書社團「爆廢1公社」）

一間位於台北中山區的老字號早餐店，老闆近期因身體不適暫停營業，並在鐵捲門張貼詳細公告，儘管讓大批熟客撲空，但眾人不僅沒有責怪，反而還在公告旁貼上各種主溫馨紙條，字字句句都是關心老闆身體狀況與溫暖祝福，令不少路過民眾看到感動不已，更有人將洋蔥畫面分享到社群媒體，吸引萬人按讚與熱烈討論。

據悉，「路上觀察學院」、「爆廢1公社」等臉書社團，16日出現一篇引發萬人熱議的照片，只見一間早餐店在營業時間拉下鐵捲門，並在門上面張貼寫有「老闆身體不適休息」的簡單公告，其附近還出現許多紙張，上面寫著「早日康復，想吃麵加蛋」、「祝福老闆身體健康、早日康復，沒有你的早上我都餓肚子」、「早餐店每天帶給大家元氣，現在換我們替您加油，祝您早日康復」等話語，全都來自顧客們的真摯祝福。

請繼續往下閱讀...

畫面曝光後，立即引發網友熱烈迴響，「老闆賣的是人情味」、「除了好吃，一定還很有溫度」、「這老闆好值得， 這麼多鐵粉看了會哭」、「這位老闆做人很成功，台灣人就是溫暖」、「老闆東西好吃以外，一定是個有溫度的人」、「好暖的客人們，可見平時老闆是多麼暖的人」、「老闆和老闆娘不但抓住大家的胃，也抓住大家的心」、「這什麼有愛的畫面啊，老闆平常一定待人不錯才會有這種禮遇」。

也有網友感性表示，「這是我好愛台灣的原因之一」、「再平常不過、隨處可見卻濃得化不開的人情味，是 『台灣人』跟對岸牆國的『中共國人』最大的差異，也是所有『來台外國人』最為讚賞的美德」。還熱心熟客分享店家資訊，「這家早餐店在（台北市）市民大道跟中山北路口，老闆娘很親切而且東西便宜又好吃」。

此外，有不少網友查詢這間早餐店在Google地圖上的實際評價，發現它有著4.7顆星的高分好評，並以經濟實惠、服務親切等優點聞名，「全台北市應該沒有比它更便宜的早餐店」、「是年長者一起支撐早餐店，餐點都不輸現在那種網美及很貴的那種早午餐」「看起來不起眼的小店，生意超級好，東西很好吃，小時候的味道，實在又便宜」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法