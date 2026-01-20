基隆麥金路破管停水引民怨 市府要求水公司負起責任、補償

基隆市麥金路水管破漏開挖搶修，停水三天引起民怨。（記者盧賢秀攝）

基隆市麥金路本月15日破管搶修，有4萬8千多戶用水受影響，原本預估停水23小時，結果到17日晚上還有許多用戶沒水，引發民怨。市府表示，台灣自來水公司通報作業有缺失，錯估期程復水時間也一延再延，將嚴格要求水公司檢討改進、相關人員負起責任，同時優先汰換麥金路老舊水管，並比照上次水污染事件補償民眾。

自來水公司第一區管理處表示，相關通報作業會檢討精進，麥金路有部分路段會優先汰換老舊管線，但有部分路段管線複雜施工難度高，水公司將與市府研議改善。

請繼續往下閱讀...

市府工務處長簡翊哲指出，水公司15日早上8點開挖前，就知道麥金路大管徑破漏，但在路面開挖前都沒有通知市府要停水，直到當天下午3點48分，才通知市府5點起連續停水23小時，也未發布新聞稿，讓民眾有更多時間準備，許多民眾是回家後才知停水。

此外水公司搶修工程與復水的期程，錯估時程，也沒有跟里長說明，民眾未能充分了解復水時間，除了這次0115漏水事件或者是去年的11月27水污染事件，在資訊揭露上未依原有的SOP流程回報，將要求水公司檢討改進。市府會訂定相關的辦法，要求水公司更落實相關通報機制。

簡翊哲指出，自來水公司降低漏水率的計劃2.0，從2025年到2032年將在基隆市投入14.54億的這個改善工程，並沒有把漏水嚴重的麥金路列在計劃中，但近2年已破管3次，因此要求水公司把麥金路優先列入汰管計畫中，並逐月向市府專案報告降低漏水率的進度。

市府副發言人鍾明表示，這次漏水搶修報備程序明顯未按SOP執行，要求經濟部重視，相關的人員應該要負起應有的責任，並比照去年水污染事件，提出補償辦法。

基隆市麥金路水管破漏開挖搶修，停水三天引起民怨。（記者盧賢秀攝）

市府副發言人鍾明（左）及工務處長簡翊哲要求水公司負起責任。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法