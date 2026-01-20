為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆麥金路破管停水引民怨 市府要求水公司負起責任、補償

    2026/01/20 13:16 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市麥金路水管破漏開挖搶修，停水三天引起民怨。（記者盧賢秀攝）

    基隆市麥金路水管破漏開挖搶修，停水三天引起民怨。（記者盧賢秀攝）

    基隆市麥金路本月15日破管搶修，有4萬8千多戶用水受影響，原本預估停水23小時，結果到17日晚上還有許多用戶沒水，引發民怨。市府表示，台灣自來水公司通報作業有缺失，錯估期程復水時間也一延再延，將嚴格要求水公司檢討改進、相關人員負起責任，同時優先汰換麥金路老舊水管，並比照上次水污染事件補償民眾。

    自來水公司第一區管理處表示，相關通報作業會檢討精進，麥金路有部分路段會優先汰換老舊管線，但有部分路段管線複雜施工難度高，水公司將與市府研議改善。

    市府工務處長簡翊哲指出，水公司15日早上8點開挖前，就知道麥金路大管徑破漏，但在路面開挖前都沒有通知市府要停水，直到當天下午3點48分，才通知市府5點起連續停水23小時，也未發布新聞稿，讓民眾有更多時間準備，許多民眾是回家後才知停水。

    此外水公司搶修工程與復水的期程，錯估時程，也沒有跟里長說明，民眾未能充分了解復水時間，除了這次0115漏水事件或者是去年的11月27水污染事件，在資訊揭露上未依原有的SOP流程回報，將要求水公司檢討改進。市府會訂定相關的辦法，要求水公司更落實相關通報機制。

    簡翊哲指出，自來水公司降低漏水率的計劃2.0，從2025年到2032年將在基隆市投入14.54億的這個改善工程，並沒有把漏水嚴重的麥金路列在計劃中，但近2年已破管3次，因此要求水公司把麥金路優先列入汰管計畫中，並逐月向市府專案報告降低漏水率的進度。

    市府副發言人鍾明表示，這次漏水搶修報備程序明顯未按SOP執行，要求經濟部重視，相關的人員應該要負起應有的責任，並比照去年水污染事件，提出補償辦法。

    基隆市麥金路水管破漏開挖搶修，停水三天引起民怨。（記者盧賢秀攝）

    基隆市麥金路水管破漏開挖搶修，停水三天引起民怨。（記者盧賢秀攝）

    市府副發言人鍾明（左）及工務處長簡翊哲要求水公司負起責任。（記者盧賢秀攝）

    市府副發言人鍾明（左）及工務處長簡翊哲要求水公司負起責任。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播