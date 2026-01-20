網傳女子疑喝到漂白水味湯？ 高市衛生局：餐廳歇業待查

女子疑喝到漂白水味湯引發爭議，衛生局前往餐廳了解，確定暫無營業待查。（高市衛生局提供）

網傳有女子控訴去年11月曾到高雄某餐廳用餐，喝了一口發現有疑似漂白水味，當晚回家後喉嚨感覺超痛，有如得A流的時候，才聯想到那碗湯，但因貼文也引發店家不滿怒告女子，衛生局截至今（20）日未獲醫院通報，也未接獲民眾陳情，經查察現場確無營業並張貼公告。

衛生局表示，有關民眾於社群媒體反映於鳳山區某自助餐店食用時發現湯有漂白水味，食用後身體不適，涉食品安全衛生疑慮一案，迄今並未接獲醫院通報，也未接獲民眾陳情，今日接獲訊息後隨即派員調查，經查民眾反映案發時間為去年11月中旬，業者同年12月底於臉書公告停止營業，今日查察現場確無營業並張貼公告。

衛生局強調，針對民眾反映事項刻正聯繫業者確認釐清中，衛生局將依查察結果依食品安全衛生相關法規辦理。

衛生局呼籲，若對業者販售之食品有消費爭議時，可撥打電話市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映尋求協助。民眾如發現食品安全疑慮，可立即電洽1999或本局食品衛生科（07-7134000）通報反映。

