教育部20億送2500名青年赴海外拓國際視野 華航長榮協力圓夢

教育部今日與中華航空、長榮航空簽署「青年百億海外圓夢基金計畫」合作備忘錄，政次劉國偉（左三）表示，透過公私協力機制，協助青年赴海外拓展國際視野。（記者林曉雲攝）

為強化我國青年國際行動力，教育部今（20）日與中華航空、長榮航空簽署「青年百億海外圓夢基金計畫」合作備忘錄（MOU），透過公私協力機制，提供機票優惠與多元配套服務，降低青年出國門檻。教育部政次劉國偉表示，今年政府將再投入約20億元經費，預計至少送出2500名青年赴海外見習、實習與交流，其中至少300個名額將保留給弱勢與需要更多支持的青年。

劉國偉指出，「青年百億海外圓夢基金計畫」是政府重要的青年政策之一，去年已協助1463名青年出國圓夢，今年在經費與規模雙雙擴大情況下，將進一步擴展國際參與深度。他強調，對許多年輕人而言，旅費往往是出國最大的門檻，透過政府投入與企業夥伴支持，才能真正讓不同背景的青年都有機會走向世界。

劉國偉也說明，除青年百億海外圓夢基金外，我國每年另送出超過5000名青年與大專學生赴海外進行學習與交流；另一方面，每年約有3萬名國際學生來台就讀，不僅促進校園國際化，也帶動學生的家人來台觀光與交流，形成良性的雙向流動。

曾參與海外見習與蹲點計畫的青年代表也分享經驗，青年邱語安和謝筱瑩表示，透過政府計畫支持，不僅實際走進國際場域學習，更清楚看見未來職涯方向，期盼將海外所學回饋台灣社會。

劉國偉特別感謝華航與長榮航空響應青年培育，提供購票優惠、彈性改票機制與行李托運等實質協助，讓青年在追夢啟程時更安心。他指出，航空公司是青年走向國際的重要關鍵夥伴，公私協力是推動青年國際行動不可或缺的力量。

中華航空台北分公司總經理馮震宇表示，華航長期投入教育與青年培育，此次配合計畫提供「學生／打工度假獨享優惠案」，盼讓青年海外行程規劃更順利。長榮航空客運營業本部副總經理王振興則指出，長榮於2025年投入逾2.8億元於社會回饋與公益行動，未來也將透過綿密航網與五星級服務，支持青年累積國際經驗。

