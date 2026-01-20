高雄30商圈過好年 1月31日三鳳中街打頭陣

旗津商圈過好年，推出各式澎湃海鮮。（記者李惠洲攝）

迎接馬年新氣象，高雄年度盛事「2026高雄過好年」活動今（20）日正式起跑，共有30個商圈參與，1月31日由三鳳中街打頭陣。今年年貨除干貝漲價2成，烏魚子價格下調1成，其他香菇、堅果類等年貨商品價格持穩。

高雄市經發局長廖泰翔、大高雄市觀光商圈總會長陳慧玟、榮譽總會長王文雄及30個商圈理事長，今天於市府前廣場宣布春節強檔活動全面展開，眾所期待的驚喜「馬年小紅包」發放活動，由三鳳中街年貨大街於1月31日打頭陣發放，預計有27場發放活動在各大商圈登場，更結合各商圈春聯拓印、創意DIY手作及舞台表演等多元活動，適合全家大小一起來採買年貨。

請繼續往下閱讀...

經發局長廖泰翔表示，市府持續提升商圈購物環境，去年底已完成中央公園商圈玉竹街的市容轉型，今年也將針對三鳳中街及新堀江商圈進行環境優化，提升優質逛街環境。

三鳳中街商店街區管委會理事長伍進昌說，三鳳中街是高雄規模最大的南北貨銷售中心，一站式滿足市民所有年節採買需求，今年干貝約漲價2成，烏魚子價格則下調1成，其他香菇、堅果類等年貨商品價格持穩；過好年活動雖然從1月31日開始，近日已提前出現購買人潮。

大高雄市觀光商圈總會新任總會長陳慧玟表示，近幾年從12月的聖誕生活節、跨年，直到1月的商圈過好年活動，都感受高雄節慶活動精彩，成功帶動各大商圈的人潮與買氣。

今年也首次結合青年家具街及鳥松家具街，即日起至1月23日上午8時至傍晚5時，於市府中庭舉辦「高雄過好年」家具展區，讓前往市府辦公的民眾，順道採購換新居，並備有多重優惠好禮，迎接馬年新氣象。

「2026高雄過好年」活動正式起跑。（記者李惠洲攝）

各大商圈比拚人氣。（記者李惠洲攝）

夜市過好年，各式招牌菜盡出。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法