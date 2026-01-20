中市府「安心無餘」選址在台中港特定區 今年8月營運

為解決廚餘，台中文山垃圾焚化廠使用脫水設備，將廚餘固態化。（環保局提供）

因應廚餘今年底為禁養廚餘最後期限，台中市政府提出多項處理措施，其中一項為「安心無餘」計畫，市府今天向議會提出計畫內容，表示熟廚餘的處理設施，優先評估在台中港特定區水資源回收中心污水處理廠用地，處理能量一日約100公噸，預計今年8月底完工營運。

2025年10月22日台中市爆發非洲豬瘟疫情，中央災害應變中心宣布全面禁用廚餘養豬，各縣市都面臨廚餘無處理的困境，中央給予一年緩衝時間，到2026年12月31日全面禁養。

請繼續往下閱讀...

台中市每日產生廚餘約280公噸，其中約70公噸由環保局清潔隊收運，210公噸是由養豬戶自運，面對中央的規定，市府建構廚餘減量、清運及去化等多元處理，其中一項就是「安心廚餘計畫」。

該計畫將建置熟廚餘處理設施如黑水虻等，預估每日可處理熟廚餘約100公噸以內。

市府表示，對於設施建置的地點，初步評估選定文山、神岡及龍井，但是考量熟廚餘處理設施於營運過程中，會產生大量的廢污水，考量到後續處理及降低環境衝擊，優先評估台中港特定區水資源回收中心污水處理廠用地，處理能量一日約100公噸，用地面積約需一公頃，建置經費2億6727.2萬，預計今年8月底完工營運。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法