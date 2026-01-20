為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    農糧署攜手民間成功開發冷凍高麗菜新技術 最快4月可嘗鮮

    2026/01/20 12:47 記者楊媛婷／台北報導
    冷凍甘藍微波後仍保留脆甜口感。（圖由農糧署提供）

    冷凍甘藍微波後仍保留脆甜口感。（圖由農糧署提供）

    有菜王之稱的「高麗菜」（甘藍）深受國人喜愛，為穩定高麗菜產銷，農糧署與學研單位、農民團體、加工業者合作，導入由宜蘭大學副校長謝昌衛研發的新冷凍技術，成功開發「液態氮急凍甘藍」，只要微波2分鐘，就有一盤彷彿熱炒店現炒的高麗菜可噴香上菜。

    隨消費型態改變，國內對冷凍蔬菜的接受度增加，農糧署表示，傳統冷凍設備因冷卻速度較慢，導致蔬菜細胞中的水分緩慢凝結，形成粗大且尖銳的冰晶刺破細胞壁，造成解凍後組織崩解、水分流失，使得口感變得軟爛，尤其是含水量高達90%以上的新鮮葉菜類，該署與謝昌衛合作導入「液態氮冷凍技術」，藉液態氮作為冷媒，以3至300倍的速率移除蔬菜中心熱量，大幅抑制冰晶生長與再結晶，避免破壞細胞膜與細胞壁，完整保留蔬菜的脆度、顏色及多酚、類黃酮等營養成分。

    農糧署表示，該技術已成功將冬天生產、具有產銷履歷的初秋高麗菜製作為產品，將有助產銷調節，並在夏季汛期供應。農糧署組長傅立忠說明，冬天為國內平地高麗菜主要產季，品質好產量穩定，未來將透過此方式凍存冬天生產的高麗菜，夏季調節釋出，不過該技術成本較高，目前廠商擬主要通路朝超商發展，透過該技術處理後的高麗菜，免清洗、不會有廚餘，並且只要微波2分鐘就可以食用，口感也保持脆嫩不軟爛。

    主要負責生產該款冷凍高麗菜的尚順公司表示，目前已和超商通路接洽，預計最快今年4月後就會上市，並會有2種口味，分別是無調味冷凍高麗菜與油蔥高麗菜，份量則約250克，等同市售熱炒店1盤份量，售價則擬定價60元以上。

