台北地下街新年慶！累積消費滿500元 可抽iPhone17、2萬購物金

台北地下街（Y區）即日起至至2月22日舉辦台北地下街新年慶暨年貨大街活動，只要累積消費滿500元，就能參與抽獎活動，有機會抽中iPhone17 Pro MAX（512GB）、台北地下街購物金2萬元。（翻攝台北地下街臉書）

台北地下街（Y區）即日起至至2月22日舉辦台北地下街新年慶暨年貨大街活動，只要累積消費滿500元，就能參與抽獎活動，有機會抽中iPhone17 Pro MAX（512GB）、台北地下街購物金2萬元，以及沖繩3天2夜雙人遊等其他多項好禮，更推出3項年節體驗活動，民眾可

市場處表示，台北地下街年節好康活動3連發，即日起到2月22日前舉辦「馬到成功」抽好禮，只要累積消費滿500元發票，就可以參與抽獎活動，包含頭獎iPhone17 Pro MAX（512GB）；貳獎台北地下街購物金2萬元；參獎為任天堂最新電玩掌上主機Switch 2，加上馬力歐賽車遊戲；肆獎為蘋果Series 11手錶，沖繩3天2夜雙人遊等其他多項好禮。

請繼續往下閱讀...

市場處說明，今年多項年節場體驗活動也將在台北地下街4號廣場（近Y19出口）舉辦，1月24日「時來運轉 轉蛋機DIY」活動、2月7日「創意春聯DIY」活動，以及2月22日「新春大富翁」活動，3項活動皆能憑台北地下街當日消費，累積滿500元免費參與，每人每張發票，限參加1次。

「好運吉馬來」主題展示專區，也推出互動活動，1月31日至2月15日與台北霞海城隍廟合作舉辦「吉馬有福集好運．集章打卡雙重送」在3號廣場（近Y21出口）或5號廣場（近Y17出口）吉馬造景區，拍照打卡上傳至IG或FB，公開標註「@台北地下街」與「@台北霞海城隍廟」，即可於地下街行政中心（近Y3-Y5出口間）兌換「馬年限量斗方」，前往行政中心領取集章卡可以到地下街「12號廣場」（近Y4出口）、「3號廣場」（近Y21出口）、及「台北霞海城隍廟」3處集章，集滿3個章即可於行政中心兌換「馬上發撲克牌」乙個，集滿3個章後，民眾再加上台北地下街當日不限金額發票，即可獲得台北地下街與臺北霞海城隍廟聯名開運好物「好緣搖搖馬」乙個。以上活動每人每日限兌換1次，每日限量，送完為止。

此外，台北地下街也響應2026台北燈節活動，推出「好運吉馬來」週末快閃活送活動，於指定日期（2/7、2/8、3/1、3/7、3/8、3/14、3/15）憑台北地下街當日消費滿指定金額之發票，即可於8號廣場服務台參加「燈節好運吉馬來」特製招牌小燈箱限定送或「轉來好運馬上到」好運轉盤人人有獎拿褔袋活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法