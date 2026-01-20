申請租屋補貼因持分房屋逾40平方米被駁回 申請人嘆政府美意打折扣

桃園有申請人因持分房屋逾40平方公尺，租屋補貼申請被駁回。（讀者提供）

中央租屋補貼加嚴排除持分房屋40平方公尺以上者，桃園市有申請人近日接到駁回通知，質疑以前可以現在卻不行，且持分房屋再多也因現實面無法居住，大嘆租屋補貼美意打折；桃市府住宅發展處表示，今年中央將規定拉升至與社會住宅平行，經查該申請人持分房屋超過40平方公尺，因此不符規定而駁回。

今年度的租屋補貼申請中，近期除有民眾反映收到公文，因溢領被要求繳回先前已領的租屋補助且一次追3年，桃園市也有申請人指出，自己在外租屋居住多年，過去也都有申請租屋補貼，但近日卻接到住宅處駁回申請的公文，他去電詢問得知，駁回理由是他有持分房屋，且有很多申請人都因此被退件，不解過去可以現在卻不行，且持分房屋是繼承而來，現實面上根本無法居住，多年來還是只能在外租房，卻因此不能申請租屋補貼，政府美意大打折扣。

住宅處表示，今年中央租屋補貼規定變嚴格，去年度作業規定第2點的「無自有房屋」，可包括家庭成員持有共有房屋，但今年度作業規定第2點改為家庭成員個別持有面積未滿40平方公尺之共有房屋，才可視為「無自有房屋」，經查該申請人持有的共有房屋超過40平方公尺以上，未符今年度的新規定而駁回。

住宅處統計，桃園市租屋補貼申請案件，2023年至2024年申請11萬4784件，核准9萬7301件；去年申請12萬8710件，核准11萬2455件，今年截至1月9日申請9萬6000件，核准8萬2000件，受理至年底為止，今年目前駁回3907件，其餘還在持續審查中，退件原因最多為家庭成員平均每人每月所得不得超過標準，其次為家庭成員個別持有面積未滿40平方公尺之共有房屋。

