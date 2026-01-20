為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    苗栗頭屋外環道拓寬雙向4車道將完工 明起封路9天鋪AC、劃標線

    2026/01/20 11:28 記者彭健禮／苗栗報導
    縣府交通工務處將於明（21）日起到29日，進行頭屋外環道拓寬工程之AC路面刨除封層及標線繪製作業，請民眾配合改道。（圖由縣府提供）

    縣府交通工務處將於明（21）日起到29日，進行頭屋外環道拓寬工程之AC路面刨除封層及標線繪製作業，請民眾配合改道。（圖由縣府提供）

    苗栗縣頭屋鄉外環道獲中央補助5700多萬元，全線拓寬為雙向各2線道、24公尺寬的道路，縣府交通工務處明（21）日起到29日將進行AC路面刨除封層及標線繪製作業，請民眾配合改道。交通工務處表示，待此作業完成，整體工程即將完工，提供便利順暢的道路服務品質。

    頭屋鄉外環道串聯苗126線與台13線，為重要聯絡道，但早年僅為雙向共2線道。縣府10多年前推動拓寬，因牽涉老田寮溪河川治理線等爭議，工程僅執行前、後的獅豐橋及文德橋兩段，中間約500公尺路段未能拓寬。

    經縣府解決徵收等爭議後，向內政部國土管理署爭取「生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）」補助，獲核定總經費6758萬元辦理全線拓寬改善，其中中央補助5700多萬元，於去年5月開工。

    交工處公告，頭屋外環道拓寬改善工程將於21日到29日進行AC路面刨除封層及標線繪製作業，施工期間頭屋外環道管制封閉，請車輛配合改道利用中山街。

    交工處土木科表示，待此AC路面刨除封層及標線繪製作業完成，頭屋外環道拓寬改善整體工程就即將完工，全線將成為24公尺寬道路，雙向各2線車道並設有人行道，便利行人通行。

    頭屋外環道拓寬改善工程將於21日到29日進行AC路面刨除封層及標線繪製作業，施工期間頭屋外環道管制封閉，請車輛配合改道利用中山街。（圖由縣府提供）

    頭屋外環道拓寬改善工程將於21日到29日進行AC路面刨除封層及標線繪製作業，施工期間頭屋外環道管制封閉，請車輛配合改道利用中山街。（圖由縣府提供）

