強烈冷氣團來襲7縣市低溫特報 5地亮「非常寒冷」橙燈

強烈大陸冷氣團今（20日）南下，北台灣越晚越冷，中央氣象署針對苗栗以北以及金門等地區發布低溫特報，其中5縣市亮低溫橙色燈號。

中央氣象署指出，今（20）日強烈大陸冷氣團南下，明（21日）至23日強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；今傍晚至明日新竹以北地區有持續10度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，苗栗地區及金門有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意防範。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

黃色燈號（寒冷）：苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署提醒民眾，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

中央氣象署針對苗栗以北以及金門等地區發布低溫特報，其中5縣市亮低溫橙色燈號。（圖擷自中央氣象署）

