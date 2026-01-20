地方代表盼延續百年傳統 基隆七堵煙火嘉年華2/27舉辦

基隆七堵煙火嘉年華是地方傳統節慶，今年2月27日舉辦。（基隆市政府提供）

基隆活動經常放煙火，一度遭民眾批評，導致七堵煙火嘉年華也受池魚之殃，七堵區公所召開公聽會，地方代表一致要求依循百年傳統節慶持續辦理。七堵區公所表示，今年七堵煙火嘉年華將於2月27日舉辦，讓這項承載在地記憶的慶典能持續照亮基隆河畔。

基隆七堵煙火嘉年華前身是基隆河煙火節，橫跨基隆河兩岸的七堵八德、富民里里民，在元宵節當晚隔岸施放沖天炮，互相較勁，逐漸轉為基隆元宵節的文化盛事。

由七堵煙火嘉年華訂於2月27日舉行，遭質疑與228紀念日相近；同時市府近來頻頻放煙火，市議會質疑市府「煙火式」施政受關注，因此，在網路上有關今年七堵煙火嘉年華到底要不要舉辦諸多討論。

七堵區長林賢家表示，今年2月27日屬於民間傳統元宵節慶，延續七堵早年（八德、富民里）兩岸居民燃放煙火慶元宵的百年習俗，並非針對特定政治議題設計，應回歸民俗觀點看待。

地方人士也認為七堵煙火嘉年華已成為基隆市最具代表性的節慶品牌之一，對於行銷地方觀光與活絡經濟具有重要功能，因此不可輕易中斷。

區公所承諾對經費會更嚴謹的控管，讓經費精準運用，並利用這次活動強化與在地商圈及促進地方觀光發展，區公所將積極向民間企業爭取以「公私協力」辦理，加強行銷，讓這項承載在地記憶的慶典能持續照亮基隆河畔。

基隆七堵煙火嘉年華是地方傳統節慶，今年2月27日舉辦。（基隆市政府提供）

