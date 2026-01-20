為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    太陽劇烈磁暴今起影響36小時 無線電通訊恐受影響

    2026/01/20 10:48 記者蔡昀容／台北報導
    中央氣象署太空天氣作業辦公室今天（20日）發布太空天氣警示訊息，地磁擾動明顯增強，預估持續影響約36小時，短暫達到劇烈G5磁暴等級。（圖擷取自太空天氣作業辦公室）

    中央氣象署太空天氣作業辦公室今天（20日）發布太空天氣警示訊息，地磁擾動明顯增強，預估持續影響約36小時，短暫達到劇烈G5磁暴等級。（圖擷取自太空天氣作業辦公室）

    受太陽表面活躍區發生長延時太陽閃焰影響，中央氣象署太空天氣作業辦公室今天（20日）發布太空天氣警示訊息，今天凌晨2點起，地磁擾動明顯增強，預估持續影響約36小時，短暫達到劇烈G5磁暴等級。

    中央氣象署太空天氣作業辦公室表示，受到太陽表面活躍區AR4341於1月19日發生X1.9級長延時太陽閃焰，並伴隨著顯著的日冕物質拋射事件，於1月20日凌晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約36小時，最大規模可能短暫達到劇烈磁暴等級Kp9、G5。

    太空天氣作業辦公室預估造成影響，包括線路電流異常增高、高頻無線電通訊無法使用、衛星定位誤差增加、低頻無線電通訊異常、中緯度地區（地磁緯度40度）能見到極光活動。

    電力系統方面，大規模的電壓控制系統與保護系統將發生問題。部分的電力輸送網將完全中斷或短暫停電，變壓器也有機會損壞。太空飛行器操作方面，表面電荷累積，造成姿態異常、資料傳輸異常和定位系統異常。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播