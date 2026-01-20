農產品市場交易法修法三讀通過 運銷集貨市場享房屋稅減半

立委陳瑩（中）與莊瑞雄（左）勘查台東農園。（記者黃明堂翻攝）

過去農產品運銷集貨場房屋稅的優惠，與優先使用公有土地的法規設計相互連動，導致許多農民團體即使投入大量資源經營運銷集貨場，卻因用地為私有土地，無法獲得應有的稅制優惠。立委陳瑩與莊瑞雄聯合提出農產品市場交易法第10條修正案，今天於立法院三讀通過，未來農民團隊經營農產品運銷集貨市場，不論使用公有或私有土地，皆可適用「房屋稅減半優惠」。

陳瑩指出，去年有台東農民團體向她陳情，反映經營農產品運銷集貨場本就困難，在無法取得公有土地的情況下，還因此失去政府原本用來鼓勵農民團體的稅制優惠。依現行農產品市場交易法第10條規定，農民團體經營集貨場可獲稅制優惠，但實務上卻因與第15條「優先使用公有土地」的規定連動，導致以私有土地設置集貨場的農民團體，無法適用相關減免措施。陳瑩與農業部、財政部多次溝通協調後，提出修法版本，並順利在今天完成三讀，未來農產品集貨場不論使用公私有土地，房屋稅皆可減半徵收。

莊瑞雄指出，相關法規自民國70年制定以來已脫離現今時空背景，舊法限制農民團體須「優先使用公有土地」才能享有稅賦減免，形同變相懲罰願意自籌資金在私有地興建集貨場的農民。莊瑞雄並強調，此次他與陳瑩連袂推動修法，感謝朝野立委支持，成功將稅制優惠與用地取得規定正式「脫鉤」，確保未來具備運銷功能的集貨場，不分土地來源皆能享有房屋稅減半的平等獎勵，期盼能讓台灣農產運銷的能量更加強健。

