    年節送禮 新北貢寮漁會推限量貢寮鮑禮盒

    2026/01/20 10:22 記者羅國嘉／新北報導
    鮑喜銀春禮盒。（圖由漁業處提供）

    鮑喜銀春禮盒。（圖由漁業處提供）

    農曆新年將至，新北市貢寮區漁會今年以「好禮鮑到銀新春」為主題，推出多款年節禮盒，主打在地安心漁產「貢寮鮑」，盼透過精緻又具象徵意義的伴手禮，讓民眾在團聚與送禮時，品嚐來自東北角海域的鮮美滋味，也為新的一年討個好彩頭，年節禮盒即日起開放訂購至2月6日止，數量有限。

    漁業及漁港事業管理處指出，貢寮沿岸海水清澈，潮間帶遍布九孔養殖池，漁民以新鮮海菜細心餵養貢寮鮑，養殖過程天然健康、品質穩定，是東北角極具代表性的特色漁產。貢寮鮑口感鮮甜彈牙，不論清蒸、燉湯或入鍋涮煮，皆是年節餐桌上的佳餚。

    貢寮區漁會總幹事林麗美表示，因應不同家庭規模與送禮需求，今年共規劃3款年節禮盒。其中「鮑喜銀春禮盒」適合年夜飯使用，內容包含鮮凍九孔與九孔滷鮑各1包，並搭配龍虎石斑、白帶魚捲、白蝦及澎湖花枝丸，原價1950元，特價1888元；主打貢寮鮑的「福運雙鮑禮盒」，鮮凍九孔與九孔滷鮑各2包，象徵雙倍福氣，特價1500元；「馬上鮑到禮盒」則鎖定小家庭與伴手禮市場特價800元。

    林麗美說，年節禮盒即日起開放訂購至2月6日止，數量有限，訂購即享免運優惠，同筆訂單加購漁會商品也可免運，歡迎民眾把握時機，以行動支持新北貢寮在地優質漁產品。

