台南3區迎新春贈春聯 永康區長將親自揮毫

迎接農曆新年來到，台南市善化區公所連續28年舉辦春聯贈送活動，本週末（24、25日）將在分梯在區內12個里舉行，方便民眾索取。大內區公所也將於24日在區公所前請書法名家揮毫送春聯。永康區公所則預計於2月7日搭配闖關活動舉行，曾向書法家汪崇楹學習的永康區長李皇興，也將揮毫送祝福給民眾。

善化區公所與在地的善緣書畫學會合作，24日上午9時至11時，將於嘉北里老人文康中心、牛庄里活動中心、昌隆里活動中心、六德里活動中心、坐駕里辦公處（自立路73號）、崁頭普安宮、什乃社區活動中心等7處，同時舉辦贈春聯活動；25日上午9時至11時，於南關里活動中心、文昌社區活動中心、小新社區活動中心、善化區圖書館、嘉南社區活動中心等5處辦理，提供民眾免費索取，數量有限，送完為止。

大內區公所於24日上午9時至12時10分，在大內區公所前廣場舉辦「馬躍大內」活動，邀請書法家蕭基賦、鄭清和、楊金水、田淑美老師及公所政風室主任杜建忠現場揮毫，免費贈送春聯給民眾，還有大內二溪國小醒獅隊熱鬧開場、政令宣導攤位及紅包袋 DIY等。

永康區公所將於2月7日上午9時15分至12時10分，於永康區社教中心舉辦「駿馬呈祥」春節活動，邀請書法家鄭清和、鄭福成、張方華、莊素琴、唐至良等人揮毫贈春聯，區長李皇興與永康區的民意代表也將接力寫下祝福，李皇興並將事先寫下與馬年有關的春聯，供民眾索取，祝福民眾。

當天還有永仁高中慈輝醒獅團開場、闖關集章抽好禮、發票捐贈送燈籠、永康慈后宮平安圓、永康里辦公處提供限量免費爆米花。

