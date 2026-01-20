為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    農曆春節飽嘗美食 聯新國際醫院營養師提醒民眾切記「加減法」

    2026/01/20 10:10 記者周敏鴻／桃園報導
    聯新國際醫院營養師陳美芳提醒民眾農曆春節飲食「加減法」，除切忌暴飲暴食，還宜減油脂、加蔬菜。（圖由聯新國際醫院提供）

    聯新國際醫院營養師陳美芳提醒民眾農曆春節飲食「加減法」，除切忌暴飲暴食，還宜減油脂、加蔬菜。（圖由聯新國際醫院提供）

    農曆春節將至，民眾圍爐飽嘗各式年菜，恐帶來健康隱憂，桃園市聯新國際醫院營養師陳美芳建議，迎接春節切記年菜飲食的「加減法」，搭配「聰明備餐、減少加工食品、增加水份與纖維攝取、維持運動」4大核心策略，才能在享受年味時也守護健康。

    陳美芳說，部分傳統觀念認為「年菜寧多勿少」，但過量備餐可能剩食，反覆加熱將影響食材品質而增加腸胃負擔，甚至引起食物中毒；民眾準備年菜應聰明備餐，例如10人用餐，準備6到8人份，並用中型餐盤與拼盤盛裝年菜，另搭配2到3道當季食蔬如高麗菜、青白花菜、荷蘭豆等，既可增加膳食纖維，也讓每一餐都有新鮮菜色上桌。

    陳美芳提醒，春節飲食忌暴飲暴食，宜像一場「加減法」的平衡賽，「減去」多餘的加工、油脂，「加上」蔬菜、喝水、運動，才能在假期結束後，仍然保持身體的穩定與活力；春節餐桌上應格外注意長者的用餐安全，例如香菇、湯圓、糯米等食材可剪成小塊，避免長者因咀嚼不全而噎食意外。

