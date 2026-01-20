鹿港奉天宮全新廁所見「巾幗」、「鬚眉」 民眾停下想3秒

鹿港奉天宮打造全新的廁所，用巾幗代表女廁，讓人多想了3秒。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮奉天宮打造全新的廁所，廁所入口寫著「巾幗、鬚眉」，讓有的人都停下腳步，想了3秒鐘，才鼓起勇氣踏進去如廁。不少民眾都說，剛開始會愣住，後來想到「巾幗不讓鬚眉」，才確定「巾幗」是女廁，「鬚眉」是男廁。

鹿港奉天宮為蘇府大二三王爺開基祖廟，就位於鹿港天后宮香客大樓對面，也是鹿港熱門景點的「蛋黃區」，近來打造全新廁所，全部都是無障礙的友善環境，比照百貨公司服務等級，全面提供衛生紙，馬上就大受遊客歡迎。

不過，許多人一到廁所，第1秒鐘就在分辨男廁與女廁的不同，因為全採剪影手法的古裝圖騰，無法立即猜出來，看到「巾幗」、「鬚眉」還要想3秒，最後才想到形容花木蘭代父從軍都是「巾幗不讓鬚眉」，才終於找到正解，安心走入廁所。

而男廁與女廁也各自掛著紅燈籠，寫上廁所的雅稱，男廁還有「一線天」、「松濤閣」、「高山流水」等斯文說法；而女廁有「芳閣」、「花溪澗」、「幽谷鳴泉」等文雅稱呼，不少人都說，上個廁所都長知識了。

鹿港奉天宮打造全新的廁所，用鬚眉代表男廁，非常文雅。（記者劉曉欣攝）

鹿港奉天宮打造全新廁所，提供百貨公司等級的服務。（記者劉曉欣攝）

鹿港奉天宮打造全新廁所，不只無障礙，還有尿布台的友善設施。（記者劉曉欣攝）

