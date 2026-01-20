為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鹿港奉天宮全新廁所見「巾幗」、「鬚眉」 民眾停下想3秒

    2026/01/20 10:05 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港奉天宮打造全新的廁所，用巾幗代表女廁，讓人多想了3秒。（記者劉曉欣攝）

    鹿港奉天宮打造全新的廁所，用巾幗代表女廁，讓人多想了3秒。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣鹿港鎮奉天宮打造全新的廁所，廁所入口寫著「巾幗、鬚眉」，讓有的人都停下腳步，想了3秒鐘，才鼓起勇氣踏進去如廁。不少民眾都說，剛開始會愣住，後來想到「巾幗不讓鬚眉」，才確定「巾幗」是女廁，「鬚眉」是男廁。

    鹿港奉天宮為蘇府大二三王爺開基祖廟，就位於鹿港天后宮香客大樓對面，也是鹿港熱門景點的「蛋黃區」，近來打造全新廁所，全部都是無障礙的友善環境，比照百貨公司服務等級，全面提供衛生紙，馬上就大受遊客歡迎。

    不過，許多人一到廁所，第1秒鐘就在分辨男廁與女廁的不同，因為全採剪影手法的古裝圖騰，無法立即猜出來，看到「巾幗」、「鬚眉」還要想3秒，最後才想到形容花木蘭代父從軍都是「巾幗不讓鬚眉」，才終於找到正解，安心走入廁所。

    而男廁與女廁也各自掛著紅燈籠，寫上廁所的雅稱，男廁還有「一線天」、「松濤閣」、「高山流水」等斯文說法；而女廁有「芳閣」、「花溪澗」、「幽谷鳴泉」等文雅稱呼，不少人都說，上個廁所都長知識了。

    鹿港奉天宮打造全新的廁所，用鬚眉代表男廁，非常文雅。（記者劉曉欣攝）

    鹿港奉天宮打造全新的廁所，用鬚眉代表男廁，非常文雅。（記者劉曉欣攝）

    鹿港奉天宮打造全新廁所，提供百貨公司等級的服務。（記者劉曉欣攝）

    鹿港奉天宮打造全新廁所，提供百貨公司等級的服務。（記者劉曉欣攝）

    鹿港奉天宮打造全新廁所，不只無障礙，還有尿布台的友善設施。（記者劉曉欣攝）

    鹿港奉天宮打造全新廁所，不只無障礙，還有尿布台的友善設施。（記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播