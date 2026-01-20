為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    越晚越冷！北市南港公園梅花芽甦醒 陸續綻放

    2026/01/20 09:49 記者何玉華／台北報導
    隨著天氣越來越冷，梅花芽恢復生理活動，即將綻放。（圖由台北市公園處提供）

    隨著天氣越來越冷，梅花芽恢復生理活動，即將綻放。（圖由台北市公園處提供）

    強烈大陸冷氣團今（20）日南下，越晚將越冷，而越冷越開花的梅花正進入花季！台北市南港公園內的梅花植株進入開花期，近日已陸續綻放，還有廣闊的大草原，適合在冬季暖陽下漫步，感受冬季限定景色。不過，近日天氣變冷，賞花還得注意保暖。

    台北市公園路燈工程管理處表示，梅花屬於晚夏至初秋進行花芽分化的花木種類，開花準備早在前一年的生長季即已展開。當夏季進入尾聲、初秋來臨時，梅樹逐步完成花芽分化，花芽雖已形成，但尚未立即開花。花芽分化完成後，梅花會進入休眠狀態，這是植物因應季節變化的重要生理調節機制，可避免不利時節過早開花。隨著季節推進及環境條件轉變，休眠狀態逐步解除，使花芽恢復生理活動，進而於冬季綻放。

    公園處南港公園管理所主任莊國境表示，南港公園在2010年種植11株梅花，目前正隨著冬季條件成熟而逐步進入開花階段，花況近期持續展開；園區內水域與林地交織的環境，也讓梅花在冬日中更顯清幽雅致。公園以順應植物生長節律的方式進行植栽養護管理，提供花木自然生長所需條件，讓民眾在城市中也能感受季節更迭所帶來的自然變化。

    南港公園的大草地。（圖由台北市公園處提供）

    南港公園的大草地。（圖由台北市公園處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播