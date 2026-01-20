越晚越冷！北市南港公園梅花芽甦醒 陸續綻放

隨著天氣越來越冷，梅花芽恢復生理活動，即將綻放。（圖由台北市公園處提供）

強烈大陸冷氣團今（20）日南下，越晚將越冷，而越冷越開花的梅花正進入花季！台北市南港公園內的梅花植株進入開花期，近日已陸續綻放，還有廣闊的大草原，適合在冬季暖陽下漫步，感受冬季限定景色。不過，近日天氣變冷，賞花還得注意保暖。

台北市公園路燈工程管理處表示，梅花屬於晚夏至初秋進行花芽分化的花木種類，開花準備早在前一年的生長季即已展開。當夏季進入尾聲、初秋來臨時，梅樹逐步完成花芽分化，花芽雖已形成，但尚未立即開花。花芽分化完成後，梅花會進入休眠狀態，這是植物因應季節變化的重要生理調節機制，可避免不利時節過早開花。隨著季節推進及環境條件轉變，休眠狀態逐步解除，使花芽恢復生理活動，進而於冬季綻放。

公園處南港公園管理所主任莊國境表示，南港公園在2010年種植11株梅花，目前正隨著冬季條件成熟而逐步進入開花階段，花況近期持續展開；園區內水域與林地交織的環境，也讓梅花在冬日中更顯清幽雅致。公園以順應植物生長節律的方式進行植栽養護管理，提供花木自然生長所需條件，讓民眾在城市中也能感受季節更迭所帶來的自然變化。

南港公園的大草地。（圖由台北市公園處提供）

