高麗菜產量過剩價跌 DIY泡菜健康美味

近期高麗菜產量過剩，價格下跌，民眾可自製台式泡菜，營養美味。（圖擷取自臉書「我的新北市」）

近期高麗菜受暖冬影響，造成產量過剩，產地價格崩跌，傳統市場每斤約10元。臉書「我的新北市」表示，冬季是高麗菜的盛產期，脆嫩鮮甜、營養滿分、價格實惠，推薦民眾自製台式泡菜，並公開製作步驟，配上炸物一起食用，非常清爽解膩。

根據新北果菜公司交易行情，1月20日板橋果菜市場甘藍（初秋品種）成交量3萬4104公斤，平均價每公斤8.6元，最高價每公斤30元，最低價每公斤僅4元。

請繼續往下閱讀...

「我的新北市」教導民眾挑選高麗菜的小撇步，包括外型完整：葉片緊實，無明顯破損；梗部清脆：按壓有彈性，水分充足；沉甸厚實：拿起來有重量，味道夠鮮甜。

台式泡菜準備材料包括乾淨可密封容器、手撕高麗菜、少許紅蘿蔔絲、鹽、白砂糖、白醋、冷開水、適量蒜末、辣椒切片。

製作方式第1步是殺菁去水，將高麗菜與紅蘿蔔洗淨瀝乾，放入鐵盆或塑膠袋中，以鹽巴充分抓勻、翻攪搖晃後靜置約1小時；第2步是沖洗瀝乾，靜置後以開水沖洗2到3次，倒掉多餘鹽水，並擠乾高麗菜水分。

第3步是調製醬汁，白醋和糖比例大約1:1，可依個人口味調整；第4步混合醃漬，將高麗菜放入乾淨密封罐，加入蒜末、辣椒片、醬汁拌勻；第5步為冷藏發酵，將調味好的高麗菜密封浸泡，放入冰箱冷藏4小時以上，建議冰過夜風味最佳。

「我的新北市」提醒美味小秘訣，徹底擠乾高麗菜水分，泡菜更脆口；使用玻璃容器可避免醋酸與塑膠產生反應，較不容易殘留異味；置於冰箱冷藏約可保存5到7天，並以乾淨且乾燥的筷子取用，避免變質。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法