西嶼外垵漁港驚見「寶特瓶」海 伴隨油污漂流港區

西嶼外垵漁港傳出寶特瓶氾濫，形成寶特瓶海。（澎湖縣政府農漁局提供）

西嶼外垵漁港位於澎湖本島最西端，也是澎湖重要衛星漁港，不僅船隻超過200艘，同時噸位數都較大，捕捉土魠等高經濟性魚種為主，屬於澎湖經濟較為富裕的漁港，也是西嶼人口最集中的村落，傳出港區內寶特瓶匯聚，伴隨油污在港區內漂流，令人怵目驚心，形成「寶特瓶」海。

由於現在為澎湖「白金」土魠魚捕撈旺季，只要天氣許可，外垵漁船就會傾巢而出，出海尋求「一攫千金」的美夢，因此不分晝夜，港區漁船出入都相當頻繁，港區顯得異常忙碌。近期內卻傳出港區內多處被漂流寶特瓶盤據，數量相當龐大，幾乎將海面淹沒，其中並伴隨油污漂流，讓人怵目驚心，變成「寶特瓶」海奇景，污染整個漁港。

原本澎湖縣政府農漁局，有雇請臨時工清理港區垃圾，但外垵漁港寶特瓶數量過多，光靠個位數人力無法清除乾淨，因此海巡署金馬澎分署第七岸巡隊也投入人力，足足清理出20大黑色塑膠袋寶特瓶，讓外界質疑海廢來源，部分可能是東北季風帶來，隨著洋流漂流入港，但多數是港區漁民及外勞隨手拋棄，至於油污則是船底壓艙水或表面油污所致。

由於外垵人口數約為2000餘人，但印尼漁工高達800餘人，雖然解決漁船作業人力作業不足問題，在澎湖勞動人口逐漸高齡化之際，適度補充勞動力缺口，但文化不同，海洋保育觀念還是需要落實外籍漁工族群之間，才不會讓澎湖海洋之母為之蒙塵，船長、仲介及安檢所、移民署、警方都要加強宣導。

農漁局派員前往清理，寶特瓶足足20大黑色塑膠袋。（澎湖縣政府農漁局提供）

清理出來的寶特瓶，足足有20大袋，數量驚人。（澎湖縣政府農漁局提供）

