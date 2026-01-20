為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    喜迎紫斑蝶大軍 茂林開出賞蝶專車

    2026/01/20 09:05 記者蘇福男／高雄報導
    每年冬季，高雄茂林山區迎來壯觀的紫斑蝶越冬景象。（茂管處提供）

    每年冬季，高雄茂林山區迎來壯觀的紫斑蝶越冬景象。（茂管處提供）

    每年冬季茂林山區迎來壯觀的紫斑蝶越冬景象，成群飛舞於山谷之間，形成全台極具代表性的生態奇觀，茂林國家風景區管理處即日起推出「2025-2026茂林賞蝶主題遊程專車」，串聯六龜、茂林、桃源及屏北地區，帶動周邊觀光復甦。

    茂管處表示，此次主題遊程規劃多條路線，包含一日遊和二日遊行程，行程內容涵蓋茂林賞蝶步道、多納部落散策、原住民文化園區、旗山老街、十八羅漢山遊憩區及寶來不老溫泉區等知名景點，遊程結合賞蝶導覽、部落體驗、在地美食與手作活動，更加入溫泉泡湯行程，遊客可更全面了解紫斑蝶生態和茂林地區的自然與人文特色。

    茂林賞蝶主題遊程專車即日起開放報名，名額有限，活動資訊可至茂管處官網 （https://www.maolin-nsa.gov.tw）或追蹤茂管處 Facebook 粉絲專頁「Fun心遊茂林（茂林國家風景區）」（https://www.facebook.com/Fun.Maolin/）。

    茂林國家風景區管理處即日起推出「2025-2026茂林賞蝶主題遊程專車」。（茂管處提供）

    茂林國家風景區管理處即日起推出「2025-2026茂林賞蝶主題遊程專車」。（茂管處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播