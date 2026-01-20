玉皇宮慶祝建宮50周年 推出限量錢母及馬年公仔

屏東玉皇宮慶祝建宮50周年紀念錢母好特別。（記者葉永騫攝）

屏東玉皇宮為慶祝建宮50周年，今年特別訂製了精美的紀念版的錢母，不但有鴻圖大展、聚寶盈門的圖案，錢母置於木盒之中便於收藏，只送不賣，從農曆大年初一開始，只要參拜補財庫滿額就送錢母以及馬年公仔一馬當先，初一到初三備有飯湯供信徒吃平安，初七到初九則有神獸派對市集，相當熱鬧。

玉皇宮主委陳懿惠表示，今年慶祝玉皇宮建宮50年，今年印製的馬年公仔及紀念錢母都相當有特色，錢母製作5000個，公仔6000個，在丙午年新春祈福活動的農曆大年初一開跑，入宮參拜補運補財庫滿額即贈送50周年紀念錢母、馬年公仔，因數量有限送完為止。

請繼續往下閱讀...

今年的大年初一早上10點半備有平安健康素食飯湯，大年初二、初三早上10點半，則備有吉祥如意海鮮飯湯，每天為1500份，送完為止，大年初七到初九則在萬倉街 鐵路廊道下舉辦3天的神獸派對市集，大年初九天公生日，上午9點起開始發放萬壽麵給信眾吃平安，共計3萬份，2月27日則盛大舉辦紀念路跑活動。

屏東玉皇宮一馬當先公仔。（記者葉永騫攝）

大年初一開始限量發送紀念錢母及馬年公仔。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法