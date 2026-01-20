為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    玉皇宮慶祝建宮50周年 推出限量錢母及馬年公仔

    2026/01/20 09:05 記者葉永騫／屏東報導
    屏東玉皇宮慶祝建宮50周年紀念錢母好特別。（記者葉永騫攝）

    屏東玉皇宮慶祝建宮50周年紀念錢母好特別。（記者葉永騫攝）

    屏東玉皇宮為慶祝建宮50周年，今年特別訂製了精美的紀念版的錢母，不但有鴻圖大展、聚寶盈門的圖案，錢母置於木盒之中便於收藏，只送不賣，從農曆大年初一開始，只要參拜補財庫滿額就送錢母以及馬年公仔一馬當先，初一到初三備有飯湯供信徒吃平安，初七到初九則有神獸派對市集，相當熱鬧。

    玉皇宮主委陳懿惠表示，今年慶祝玉皇宮建宮50年，今年印製的馬年公仔及紀念錢母都相當有特色，錢母製作5000個，公仔6000個，在丙午年新春祈福活動的農曆大年初一開跑，入宮參拜補運補財庫滿額即贈送50周年紀念錢母、馬年公仔，因數量有限送完為止。

    今年的大年初一早上10點半備有平安健康素食飯湯，大年初二、初三早上10點半，則備有吉祥如意海鮮飯湯，每天為1500份，送完為止，大年初七到初九則在萬倉街 鐵路廊道下舉辦3天的神獸派對市集，大年初九天公生日，上午9點起開始發放萬壽麵給信眾吃平安，共計3萬份，2月27日則盛大舉辦紀念路跑活動。

    屏東玉皇宮一馬當先公仔。（記者葉永騫攝）

    屏東玉皇宮一馬當先公仔。（記者葉永騫攝）

    大年初一開始限量發送紀念錢母及馬年公仔。（記者葉永騫攝）

    大年初一開始限量發送紀念錢母及馬年公仔。（記者葉永騫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播