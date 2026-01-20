為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    迎福氣馬年 樹林區公所1/24邀名師揮毫送春聯

    2026/01/20 09:18 記者黃政嘉／新北報導
    樹林區公所1/24日上午9點、下午2點分別在山佳老人會館、長壽市民活動中心辦理名師揮毫賀新春活動。（圖由樹林區公所提供）

    樹林區公所1/24日上午9點、下午2點分別在山佳老人會館、長壽市民活動中心辦理名師揮毫賀新春活動。（圖由樹林區公所提供）

    新北市樹林區公所將於1月24日上午9點、下午2點分別在山佳老人會館、長壽市民活動中心辦理名師揮毫賀新春活動，現場邀請書法名師親筆揮毫送春聯，也安排熱鬧的舞台表演，樹林區長洪崇璉邀請民眾共襄盛舉，一起除舊布新，迎接福氣滿滿的馬年。

    樹林區公所指出，此次邀請新北市書法學會、新北市樹林美術協會及新北市樹林客家鄉親會書法名家們揮毫，以隸書、楷書、草書，結合馬年意象文字及圖畫，讓春聯更加活潑有趣，現場也準備春聯佳句讓民眾挑選，客製化的年節祝福，加上手寫春聯的溫度，藉由傳統藝術，將平安與吉祥帶入家戶。

    現場也將邀請民眾發揮創意，寫下賀年吉祥話，贈送紅包袋，此外，樹林區公所、樹林火車站、鐵路警察局樹林派出所也設攤宣導，宣導市政政策及防範詐騙新手法，讓民眾拿好禮，平安過好年。

    洪崇璉表示，樹林區重視年節文化活動，每年都會舉辦名師揮毫贈春聯活動，為大家開啟新年的希望與祝福，各里辦公處也陸續辦理年節關懷或免費贈春聯活動，增進社區連結，也營造里內溫馨喜氣的年節氛圍，邀請民眾一起到現場同樂，將馬年好運帶回家。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播