迎福氣馬年 樹林區公所1/24邀名師揮毫送春聯

樹林區公所1/24日上午9點、下午2點分別在山佳老人會館、長壽市民活動中心辦理名師揮毫賀新春活動。（圖由樹林區公所提供）

新北市樹林區公所將於1月24日上午9點、下午2點分別在山佳老人會館、長壽市民活動中心辦理名師揮毫賀新春活動，現場邀請書法名師親筆揮毫送春聯，也安排熱鬧的舞台表演，樹林區長洪崇璉邀請民眾共襄盛舉，一起除舊布新，迎接福氣滿滿的馬年。

樹林區公所指出，此次邀請新北市書法學會、新北市樹林美術協會及新北市樹林客家鄉親會書法名家們揮毫，以隸書、楷書、草書，結合馬年意象文字及圖畫，讓春聯更加活潑有趣，現場也準備春聯佳句讓民眾挑選，客製化的年節祝福，加上手寫春聯的溫度，藉由傳統藝術，將平安與吉祥帶入家戶。

現場也將邀請民眾發揮創意，寫下賀年吉祥話，贈送紅包袋，此外，樹林區公所、樹林火車站、鐵路警察局樹林派出所也設攤宣導，宣導市政政策及防範詐騙新手法，讓民眾拿好禮，平安過好年。

洪崇璉表示，樹林區重視年節文化活動，每年都會舉辦名師揮毫贈春聯活動，為大家開啟新年的希望與祝福，各里辦公處也陸續辦理年節關懷或免費贈春聯活動，增進社區連結，也營造里內溫馨喜氣的年節氛圍，邀請民眾一起到現場同樂，將馬年好運帶回家。

