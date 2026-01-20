為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    寒假第1天就補課！ 雲縣教育處解釋原因寒假21天變30天

    2026/01/20 08:50 記者黃淑莉／雲林報導
    高中職以下學校今天結業式，明天放寒假但要先連續補3天課。（記者黃淑莉攝）

    高中職以下學校今天結業式，明天放寒假但要先連續補3天課。（記者黃淑莉攝）

    全國高中職以下學校114學年度第1學期今（20）日結業式，明天寒假開始，卻還要連續補課3天，不少家長、學生一頭霧水，雲林縣府教育處表示，21日至23日是補2月11日至13日的課，讓寒假可與春節假期連續。

    今天結業式許多學生開心要放寒假了，不過學校老師提醒明天還要正常上課，也有老師在聯絡簿上提醒，「補課是補下學期上課日，會上新課程，請學生盡量不要請假」，不少學生、家長不解為什麼要補課，甚至有家長在社群PO文詢問，吸引不少家長留言討論。

    家長留言，「已請假」、「3天學生等放假很浮躁，根本不可能上課等於沒補」、「是要先上3天下學期的新課程，還是開3天同樂會」。

    教育處說明指出，學生寒假為1月21日至2月10日，2月11日開學，但2月16日是除夕及2月17日至19日年初一至初三春節，加上立法院去年三讀通過「紀今日及節日實施條例草案」把小年夜列入假日，今年小年夜是2月15日在週日，在2月20日補假1天。

    教育處說，考量開學上課3天，學生又放9天連假，為讓學生假期完整性，教育部通過調整將2月11至13日原上課日改為放假日，在寒假1月21至23日先補課，2月23日正式上課，調整後，寒假從21天變30天。

