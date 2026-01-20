為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    強烈冷氣團襲台 氣象專家：有寒流潛力、各地天氣差異大

    2026/01/20 10:44 即時新聞／綜合報導
    氣象專家林得恩說，強烈冷氣團襲台，但天氣型態方面，東半部、西半部可說是「兩樣情」；南台灣與北台灣也「大不同」。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    中央氣象署預報稱，今天（20日）中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，強烈大陸冷氣團侵襲台灣，但天氣型態方面，東半部、西半部可說是「兩樣情」；南台灣與北台灣也「大不同」。

    林得恩今天上午在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，受強烈大陸冷氣團南襲影響，桃園以北、基隆及宜蘭、花蓮地區不只氣溫明顯下降，且至週五（23日）前，天氣多為短暫陣雨的濕冷型態；至於中南部、台東及澎金馬地區仍以乾冷型態為主，降雨非常零星且局部。

    林得恩說，根據歐洲（EC-AIFS）數值模式今天清晨最新模擬結果顯示，本週最冷時段會落在週三（21日）至週五清晨，冷空氣的強度在強烈大陸冷氣團等級，並有再上調至寒流的潛力。

    林得恩提醒，要注意這波冷的時間比較久，冷的範圍比較廣，冷的梯度也比較大。長輩及心血管疾病患者要特別注意保暖防寒。

