台南龍湖宮「與龍有約」童玩市集 3種人可獲餐券

台南龍崎區苦苓湖龍湖宮舉辦親子童玩市集，提供50元餐券，歡迎各界參與。（龍湖宮提供）

主祀池府千歲的台南龍崎區苦苓湖龍湖宮，遠近馳名，25日將再舉辦「與龍有約」親子市集，各式攤商齊聚，邀民眾熱鬧迎春，管委會也決定，「名字有龍」、「生肖屬龍」，或到場「FB按讚+追蹤」，就贈送1張50元餐券，歡迎大家一起來吃、喝、玩、樂。

龍湖宮委員王清雲也建議參加市集的朋友們可以安排一日遊，先上到龍船窩或附近308高地看曙光、雲海，再至牛埔農塘感受泥岩生態，晚間則前往虎形山公園，體驗龍崎光節-空山祭的藝術魅力，行程相當豐富。

王清雲說，當天的親子假日市集，活動時間為午11點到下午5點，就在龍湖宮廟埕，包含手作、童趣、美食，以及古早味點心等，多達85攤，還有街頭表演，規模為歷來之最，值得推薦。

王清雲提到，龍湖宮位在182線南屏公路上，是通往高雄內門途中的休憩點，為了協助地方推廣觀光，安排市集活動，以匯聚人潮，當天有規劃停車區域，巡守隊會進行引導。

王清雲強調，50元餐券可在市集攤位中抵用，共印製了2千張，名字沒有龍、生肖不屬龍的民眾，只要到場掃QR Code，上臉書為池府千歲按讚、追蹤，也能獲贈，歡迎把握。

