明起高山可望飄雪 吳德榮：平地最低溫約降至8度

中央氣象署預報，今天（20日）中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；台灣東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天起北台灣濕冷多雨，明天（21日）起高山飄雪可期；週末天氣好轉，各地轉晴朗穩定。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（19日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天強冷空氣南下、氣溫驟降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨；中南部多雲時晴，氣溫亦下降、晚間轉冷。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天至週五（23日）強冷空氣盤據，明天、週四（22日）北台灣濕冷，北部、東半部有局部雨；週五北部轉乾、雨後多雲，東半部仍有局部短暫雨；3天當中，南部多雲時晴，白天偏涼、早晚冷。

吳德榮稱，這波冷空氣以符合「強烈大陸冷氣團」的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。未達寒流，低溫也遠不如上波，但由於濕冷，感覺還是很冷，要注意保暖莫輕忽。明天、週四3000公尺以上高山有降雪機率；2000公尺左右處在臨界條件，冰霰、霧淞機率高，飄雪仍可期待。

吳德榮分析，週六（24日）至下週二（27日）天氣好轉，各地轉晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨的機率；冷空氣逐日減弱，白天轉溫暖舒適，夜間輻射冷卻作用早晚仍偏冷，日夜溫差大。下週二晚間起至週四（29日）另一波冷空氣南下，強度一般，北部、東部轉雨降溫，但還需要持續觀察。

吳德榮補充，最新觀測資料顯示，輕颱「洛鞍」已呈高低層分離。最新（20日2時）氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，「洛鞍」在菲律賓東方海面大迴轉，逐漸減弱、消散中。

