    首頁 > 生活

    台中市捷運不只有8條 遠期路網還有「豐科軸線」及「科工軸線」

    2026/01/20 06:48 記者蘇金鳳／台中報導
    「豐科軸線」及「科工軸線」是台中捷工局規劃的遠期路網。（市府提供）

    台中市捷運目前7箭齊發，加上已通車的綠線，共有8條捷運，然而，台中市捷運工程局還有規劃遠期路網，分別是「豐科軸線」及「科工軸線」兩條捷運路線，豐科軸線路線規劃豐原到大雅、科工軸線則是中科園區到高鐵站，捷工局表示，由於這兩條路線都市發展尚未成熟，但卻有發展潛力，一旦當地整個都市發達一旦程度，捷工局才能提出可行性研究。

    雙北的捷運網愈來愈密集，而台中市的捷運也有分短、中、長期，除了捷運綠線已通車，帶動了搭捷運人潮，其他七條捷運藍線、橘線、紅線、綠線延伸、藍線延伸太平、紫線、橘線延伸海線都陸續在開工、綜合規劃及可行研究的期程中，藍線捷運就預計在年中開工。

    台中8條捷運屬於短、中期的規劃，而遠期的規劃則有「豐科軸線」及「科工軸線」，豐科軸線規劃豐原到大雅9.6公里，而「科工軸線」則是中科園區到高鐵站，約17.4公里，這兩條可服務豐原、神岡、大雅、中部科學園區以及精密機械園區等地，但因現有道路未形成，一旦路廊成形，都市計劃成熟，工業區後續發展更加繁盛且跟社會發展有所搭配，未來也會分階段推動。

