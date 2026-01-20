01/20 各報重點新聞一覽

1.25兆國防特別預算籌購武器。

自由時報

1.25兆軍購 7類公開品項曝光 國軍擬購20萬架無人機

立法院外交及國防委員會昨日針對一．二五兆的國防特別預算召開秘密會議。國防部於可公開資料中指出，將採購二十餘萬架濱海監偵型、攻擊型無人機，及反甲型無人機飛彈系統ALTIUS-700M一五五四架、ALTIUS-600ISR四七八架。七大採購項目也涵蓋台美共同研發及採購合作的裝備及系統。

替國台辦揪團遊中介選 統一聯盟黨2幹部 判關4年半定讞

「統一聯盟黨」屏東分會長張存逢、總幹事黃榮德被控受中國國台辦指示，介入國內總統、立委選舉，高等法院高雄分院依違反正副總統選罷法、反滲透法等罪，各判處徒刑四年六月，均褫奪公權二年，兩人不服上訴，最高法院判決駁回，全案定讞。

蘆洲驚傳雙屍案 狠砍雙親37刀 啃老逆子落網

新北市三十六歲男子廖聰賢本月十七日晚間，疑因長期不滿家庭管教及零用錢太少，竟持刀狠殺六十七歲父親及七十五歲母親三十七刀，刀刀見骨，親戚隔天入屋後，驚見二人陳屍倒臥血泊之中，警方昨晚在新莊將廖嫌逮捕，依殺害直系血親尊親屬罪嫌偵辦。

聯合報

歐洲揚言關稅報復 川普不退讓：一定拿下格陵蘭

美國總統川普對八個歐洲國家加徵關稅，意圖藉此施壓取得格陵蘭，歐盟各國紛紛撻伐，但初步決定與美國談判，且不排除實施報復性關稅。川普則繼續喊話，聲稱一定會拿下格陵蘭。

雙層巴士上路 難救客運寒冬

大清早，基隆長庚醫院對面的候車站已出現搭車人潮，跨區就讀台北市明星高中的小明須六點廿分排隊，拚最晚六點四十分前上車，否則再晚國道就大塞車，上學肯定遲到。小麗則搭二○八八國道客運到台北上班，運氣好排十分鐘，運氣差等廿分鐘還上不了車，她怨下班從北市府轉運站回基隆才誇張，常要排四十分鐘，排到天荒地老。

中國時報

較原規畫 暴增4倍 20萬架無人機 軍工大單

國防部19日公布規模1.25兆元國防特別預算採購7類武器的部分項目與數量，除美方已公開的對台5項軍售案外，新曝光多項自製與商購的採購案；其中，最受矚目的是採購20餘萬架無人機，較軍備局原先規畫的5萬架多出4倍，勢必帶動一波國防工業發展，另有多項急缺彈藥採購案等，至於美對台尚未宣布的4項軍售案，國防部仍密而不宣。

鄭麗君返台 政院今說明台美關稅細節

行政院副院長鄭麗君完成與美國關稅談判後，19日清晨返抵國門，行政院長卓榮泰親赴桃園機場接機，鄭隨後也至總統府與賴清德總統見面，賴特別感謝鄭麗君為台灣在變局中爭取最佳競爭位置，推動台灣更有力量往前邁進。而卓榮泰今天將率談判小組舉行正式記者會，公開說明關稅詳情，其中還未公開的汽車與農產品關稅，及台企對美投資2500億美元政府信用擔保等細節，將是外界關注重點。

「統一聯盟黨」屏東分會長張存逢等人，受國台辦指示，涉嫌介入國內大選，不服高雄高分院判處四年六月徒刑，上訴被駁回，全案定讞。（記者鮑建信攝）

新北市三十六歲男子廖聰賢十七日晚間，涉嫌持刀狠砍雙親37刀，警方昨晚在新莊將廖嫌逮捕。（記者陸運鋒攝）

