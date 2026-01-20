台鐵高雄車站2025日運量增5.6％ 為4特等站唯一正成長

高雄車站去年日均運量比前年增加5.6%。（記者王榮祥攝）

台鐵高雄車站2025每日平均運量達3萬1千8百餘人次，較前一年成長5.6%，是全台4個特等站唯一正成長，研判與車站本身人氣、高雄觀光、演唱會有關。

台鐵車站分特等、一等、二等、三等、簡易、招呼等站別，特等站在全台共4座，分別為台北、台中、高雄、花蓮。

高雄車站2018年10月配合鐵路地下化，近半空間先啟用，另一半空間以及可走在上面的雲朵天棚，則在2024年12月底開放，極具特色的建築體與可欣賞城區風光的天棚，讓高雄車站瞬間成為新興人氣景點。

根據台鐵統計，去年高雄車站每日平均運量達3萬1千8百餘人次，較前年3萬1百餘人次增加，成長率約5.6%，是4個特等站中唯一正成長，六都各主要車站中也僅次於南港。

台鐵觀察，除TPASS帶動通勤族，車站本身設計、高雄捷運轉乘優勢、高雄演唱會等大型活動多，都是高雄車站運量增加原因。

高雄車站全面開放後，首年除運量繳出好成績，車站商業空間招租也有進展，周邊的車專四、車專五已簽約，商業大樓與地下空間也順利委外，近期正進行客運旁商業空間招標，今年4月預計啟動旅館大樓委外招標案。

此外，高鐵延伸屏東計畫將採進入高雄市區的「高雄方案」已進入環評階段，根據鐵道局提交的環境影響說明書，計畫路線全長約26.2公里，高鐵高雄站與台鐵高雄車站共構，雙鐵在車站穿堂層即可轉乘，加上高雄捷運，將成為高雄第二座三鐵共構車站。

高雄車站人氣持續增長，圖為站長黃登瑞為退休員工導覽。（記者王榮祥攝）

高雄車站建築體極具特色，本身議題就多，圖為從旅館大樓俯瞰天棚上方的高雄綠之丘。（記者王榮祥攝）

站在高雄車站雲朵天棚上，可就近欣賞帝冠式車站（圖右）以及城區風光，圖中央為八五大樓。（記者王榮祥攝）

