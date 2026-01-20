為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高捷與北港朝天宮聯手 貓站長蜜柑「虎袍」加身

    2026/01/20 00:11 記者王榮祥／高雄報導
    高捷貓站長首度穿上北港朝天宮的虎爺戰袍。（高捷提供）

    高捷貓站長首度穿上北港朝天宮的虎爺戰袍。（高捷提供）

    嘗試過許多造型的高雄捷運貓站長「蜜柑」，本週末將首次「虎袍」加身，這是高捷與北港朝天宮第一次跨界合作，攜手放送媽祖繞境文化與大眾運輸結合的創意。

    貓站長蜜柑堪稱高捷人氣王，不但擁有大批柑仔蜜（粉絲暱稱），高捷還以蜜柑為主題設櫃、開發許多周邊商品，前年營業額約1千6百萬元，去年粗估逾2千4百萬元，增加近五成。

    高捷官網近日公布蜜柑最新造型，貓站長首度穿上北港朝天宮轎班服及虎爺戰袍，帥氣模樣連市長陳其邁都按讚。

    高捷說明，這是高捷首度與北港朝天宮合作，透過文創模式、將媽祖繞境文化與大眾運輸進一步結合；創意發想來源主要是虎爺算是貓的祖師爺，也是小孩跟寵物的守護神，遂主動向朝天宮提案，很感謝朝天宮疼愛蜜柑站長，與肯定高雄捷運在行銷方面的成績，同意雙方合作。

    跨界聯名活動預計1/24週六隆重登場，蜜柑站長將穿上北港朝天宮轎班服及虎爺戰袍，高捷規劃在捷運美麗島站舉辦聯名輕軌彩繪列車「萌虎平安號」首航典禮，將邀請北港藝陣演出，也力邀市長陳其邁到場見證蜜柑帥氣，歡迎大小朋友共襄盛舉。

    貓站長首度穿上北港朝天宮轎班服。（高捷提供）

    貓站長首度穿上北港朝天宮轎班服。（高捷提供）

    貓站長蜜柑穿上北港朝天宮虎爺戰袍與轎班服的造型，吸引市長陳其邁跑來按讚。（記者王榮祥翻攝）

    貓站長蜜柑穿上北港朝天宮虎爺戰袍與轎班服的造型，吸引市長陳其邁跑來按讚。（記者王榮祥翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播