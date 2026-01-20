為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄春節4天停收垃圾 除夕夜不收垃圾

    2026/01/20 00:20 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄市春節連假9天將至，4天將停收垃圾，除夕夜也不收垃圾。（記者陳文嬋攝）

    高雄市春節連假9天將至，4天將停收垃圾，除夕夜也不收垃圾。（記者陳文嬋攝）

    農曆春節連假9天將至，高雄市即日起開放巨大垃圾清運登記，將於過年前完成清運；除夕夜間不收垃圾，讓清潔隊員回家吃年夜飯，初一至初三、初六這4天停收垃圾；初四加強清運、初五正常清運。

    民眾陸續展開年終大掃除，巨大垃圾清運詢問度高，包括大型家具、廢棄床墊等，環保局將分兩梯次清運，即日起至2月12日，開放電話預約登記，最晚除夕會清運完成；13日起電話預約登記，將安排23日初七起清運，請民眾提早向清潔隊預約登記。

    環保局自2月9日起至15日加強巨大垃圾清運，15日小年夜適逢周日原本不收垃圾，環保局加強夜間清運垃圾，16日除夕白天提前清運、夜間停止垃圾清運，讓37區清潔隊共3千多人，與家人團圓一起吃年夜飯。

    17日初一至19日初三停止收運垃圾，20日初四白天加強清運、晚間正常清運，初五恢復正常清運，22日初六適逢周日，維持停收垃圾。

    環保局表示，春節期間垃圾量多，民眾可利用清潔車便民查詢系統平台或高雄市清潔資訊即時查詢APP，確認垃圾車抵達時間，切勿亂丟垃圾造成環境髒亂，違者將依廢棄物清理法開罰1200元至6千元。

    環保局也請民眾做好垃圾分類，五大危險物品切勿丟入垃圾車，如高壓瓶罐、食用性粉狀物、香灰金紙、鋰電池、瓦斯桶等，以免發生火燒車。

