    生活

    營養午餐免費≠免操心 新手媽咪黃瀞瑩：蔣市府應提負責任的預算規劃評估

    2026/01/19 23:44 記者董冠怡／台北報導
    新手媽媽、台北市議員黃瀞瑩表示，營養午餐免費不等於免操心。（圖取自黃瀞瑩臉書）

    新手媽媽、台北市議員黃瀞瑩表示，營養午餐免費不等於免操心。（圖取自黃瀞瑩臉書）

    台北市因前市長柯文哲說免費營養午餐政策是民粹政治、騙選票，掀起一波討論，身兼新手媽媽的民眾黨籍台北市議員黃瀞瑩表示，針對營養午餐免費，已有家長擔憂品質會否被忽略，有無可能排擠其他教育資源，強調制度越完善，才不會出現免費背後是營養縮水。

    黃瀞瑩表示，首都扮演全台政策領頭羊的角色，市長蔣萬安的態度將影響政策執行，台北市政府必須更負責任地向市民保證，「營養午餐不只免費，也會讓家長、孩子免操心品質與資源排擠問題。」

    她建議，蔣市府應提出負責任的預算規劃與評估，教育經費零排擠，擬定餐費訂價與調整機制，保障午餐品質；優先使用國產、在地食材，強化食農教育、落實食材可溯源與登錄機制，避免高鈉、高熱量加工食品，逐步增加友善環境與動物福利的食材。

    除此之外，改善第一線廚工待遇，確保營養師人力，並通盤檢視校園廚房設施、設備是否老舊需汰換。她認為，免費不等於免操心，市府應該讓供餐制度健全，才能讓家長更放心。

