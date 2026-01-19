好聲音等你秀！新營波光節歌唱賽獎品破百萬 1/30截止報名

新營波光節好聲音歌唱比賽去年首辦，創造人潮。（台南市青少年休閒活動推展協會提供）

與2026台南新營波光節一起帶來人潮和歡樂！台南市青少年休閒活動推展協會和新營區公所、市議員蔡育輝主辦波光節好聲音歌唱比賽，將從2月23日起舉辦，籌募價值百萬元以上的1200多項獎品，天天摸彩送出大型液晶電視、紅包、家電等獎品。今天（19日）為歌唱比賽宣傳，盼為新營帶動觀光發展，吸引遊客欣賞天鵝湖景、裝置藝術，即日起開放大新營區民眾報名至1月30日，由6區公所受理。

第三屆台南新營波光節2月7日將在新營天鵝湖親水公園開幕，展至3月8日；波光節好聲音歌唱比賽去年首辦，吸引超過400位選手參賽，大手筆摸彩品也讓觀眾踴躍欣賞比賽，今年舉辦第二屆波光節好聲音歌唱比賽，獎品更豐富，總值破百萬。

蔡育輝表示，天鵝湖不只是擁有300多年歷史的埤塘農業水利工程，現在更是國家級重要濕地，新營波光節創造出天鵝湖的新生命，第一屆新營波光節奪得2024年美國謬思設計大獎，第二屆波光節成功創造人潮，市府第三屆波光節，地方舉辦歌唱比賽全力配合。

第二屆新營波光節好聲音歌唱比賽在2月23～2月28日舉辦分組初賽，3月5、6日決賽，另外2月21、22日舉辦大新營區土風舞比賽、3月7日專業舞蹈表演，總計11天活動，每天免費提供肉包和魚丸湯，讓入場的觀眾品嘗，每天更會摸彩抽出大型液晶螢幕1台，還有各式家電、現金紅包大方送，要民眾前來聽好歌、看好秀、吃美食、拿大獎。

台南市議員蔡育輝展示新營波光節好聲音歌唱比賽部分獎項和紅包。（台南市青少年休閒活動推展協會提供）

